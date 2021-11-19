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Американец пять лет играл в лотерею одними и теми же числами и выиграл почти $100 тыс.

19.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Американец пять лет играл в лотерею одними и теми же числами и выиграл почти 0 тыс.

Житель американского города Мексико (штата Миссури) пять лет подряд вписывал в лотерейные билеты в одни и те же числа и в конце концов сумел сорвать джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

По словам мужчины, он приобрел билет в магазине и вписал в него тот же набор цифр, что и на протяжении последних пяти лет. После розыгрыша он решил проверить результаты через мобильное приложение, где, к своему удивлению, он увидел хорошо знакомые ему цифры.

Оказалось, что мужчина выиграл $98 тыс. Выигранные деньги, по его собственным словам, он планирует потратить на то, чтобы закрыть имеющиеся у него кредиты.

Фото: Pixabay 

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Житель американского города Мексико (штата Миссури) пять лет подряд вписывал в лотерейные билеты в одни и те же числа и в конце концов сумел сорвать джекпот. Об этом...
 
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