В каких условиях оказались беженцы в логистическом центре и почему они не хотят возвращаться на родину?

Источник материала: ОНТ

Миграционный кризис оказался своеобразной проверкой на гуманность. Какие обстоятельства заставили беженцев поменять место дислокации? И какая сейчас обстановка в логистическом центре?





По обстановке это отдельными кадрами начинает напоминать обычную жизнь. Беженцы просили автолавку (их словами магазин), чтобы можно было купить необходимое. И вот пожалуйста – удобство в действии, белорусы привезли.

Несмотря на кажущееся затишье. Конечно, в такой концентрации людей растёт напряжение. Кто-то что-то не поделил, кто-то кого-то недопонял, в принципе, гул, который стоит в помещении, уже не даёт расслабиться.

Тут сейчас по количеству прибывших как на проспекте. Работает очень много белорусов: силовики, спасатели, нужно организовывать даже движение, а ещё спальные места, все это делается быстро, из поддонов, нужно безопасно устроиться на ночь.

О возвращении в Ирак из тех, кто здесь, думать не хочет никто. Столько пережили, столько потратили – и сейчас обратно? Все говорят одно и то же.

Ильа и Алиа, Мама Сара, есть ещё старший брат – это небольшая семья по курдскими меркам. Женщина не устаёт благодарить белорусов, но десять раз без переводчика повторит.

В этой семье три девочки – самой маленькой всего два. Мама молодая находит в себе силы улыбаться просто потому, что дочери не заболели. И опять: не заболели по дороге в Германию. Об остановке нет и речи.

Настроение у людей меняется очень быстро. Вроде бы вот улыбки; и согрелись, и поели, и вроде все не так плохо, но буквально минута, если спрашиваешь: «Как вы себя чувствуете» – взрослые женщины, которые только что держались «молодцом», начинают рыдать.

Устроится на ночь, зарядить переносные аккумуляторы, позвонить родственникам, уложить детей – всех этих людей беспокоит то же, что и нас каждый вечер. За одним исключением. Дом. То, что у нас есть сегодня, им начинает казаться чем то недостижимым. По крайней мере в обозримом будущем.

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