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Год назад скончался художник Валерий Шкарубо. В память о выдающемся белорусском живописце – вернисаж на малой родине
Источник материала: ОНТ
Художник, который рисовал тишину. Валерия Шкарубо вспоминают в его родном Борисове всегда, но в это время особенно. Год назад заслуженный деятель искусств Беларуси ушел в вечность. В культурной столице страны сегодня зажгли свечу и открыли выставку одной картины автора, близкого знаменитому живописцу не только по духу.
Он избегал в пейзаже человека. И никогда не писал портретов. Образы – кисти дочери Шкарубо Ольги. 5 лет назад «Отец и сын» – дипломная работа в академии искусств. Теперь – экспонат в монографической галерее. Смотрите, куда льется теплый свет.
В красках – минская мастерская Шкарубо. На мольберте – еще незавершенное полотно «Журавли пролетели». Этапное произведение для «лирика родного края» – оценка арт-критиков. «Заслуженного» не стало в 62 года. До прощальной секунды «вел» свою линию.
Художник сам оформил пространство именной галереи – в туманном цвете. И сегодня все здесь, как он развесил. Последним на стену – пейзаж «У холодной воды» 2019 года. 2020 уже не оказался на холсте и в раме.
В заглавии проекта сего дня – белорусское «Спрадвечнае». Это отсылка к циклу картин, за который Шкарубо удостоился Госпремии. 6 лет назад ноябрьским «Облачным днем» живописец приглашал всех на премьеру персонального «Эрмитажа» в Борисове.
С уходом Шкарубо традиции обретают новые формы. Сегодня у картины «Отец и сын» ученики 16 школы Борисова, которую окончил кавалер Ордена Франциска Скорины, зажгли свечу. Имеет право на бессмертие художник, которого ни с кем не спутаешь.
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Год назад скончался художник Валерий Шкарубо. В память о выдающемся белорусском живописце – вернисаж на малой родине
Художник, который рисовал тишину. Валерия Шкарубо вспоминают в его родном Борисове всегда, но в это время особенно. Год назад заслуженный деятель искусств Беларуси...
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