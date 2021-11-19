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Год назад скончался художник Валерий Шкарубо. В память о выдающемся белорусском живописце – вернисаж на малой родине

19.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Год назад скончался художник Валерий Шкарубо. В память о выдающемся белорусском живописце – вернисаж на малой родине

Художник, который рисовал тишину. Валерия Шкарубо вспоминают в его родном Борисове всегда, но в это время особенно. Год назад заслуженный деятель искусств Беларуси ушел в вечность. В культурной столице страны сегодня зажгли свечу и открыли выставку одной картины автора, близкого знаменитому живописцу не только по духу. 


Он избегал в пейзаже человека. И никогда не писал портретов. Образы – кисти дочери Шкарубо Ольги. 5 лет назад «Отец и сын» – дипломная работа в академии искусств. Теперь – экспонат в монографической галерее. Смотрите, куда льется теплый свет.               

Татьяна Кириллова, заведующая картинной галереей Валерия Шкарубо: «Символично выбрали такое место, такой ракурс, условно, "жизни" этой картины. Она смотрит в окно на то самое здание, в котором работал Федор Шкарубо. К нему попадали часы антикварные, и он умел их делать так, что время не останавливалось. Папа – уроженец Крупщины, местечко Бобр – очень живописное, красивое. И, наверное, это тоже отразилось в творчестве Валерия Шкарубо. Он его научил любить природу, видеть ее, чувствовать».

В красках – минская мастерская Шкарубо. На мольберте – еще незавершенное полотно «Журавли пролетели». Этапное произведение для «лирика родного края» – оценка арт-критиков. «Заслуженного» не стало в 62 года. До прощальной секунды «вел» свою линию. 

Художник сам оформил пространство именной галереи – в туманном цвете. И сегодня все здесь, как он развесил. Последним на стену – пейзаж «У холодной воды» 2019 года. 2020 уже не оказался на холсте и в раме.

В заглавии проекта сего дня – белорусское «Спрадвечнае». Это отсылка к циклу картин, за который Шкарубо удостоился Госпремии. 6 лет назад ноябрьским «Облачным днем» живописец приглашал всех на премьеру персонального «Эрмитажа» в Борисове.      

Елена Копыток, директор Борисовской центральной библиотеки им. И.Х. Колодеева: «Подарил 30 работ. И каждый год на день рождения своей галереи дарил по одной работе. Таким образом у нас сейчас 34 работы экспонируется. Дары Валерия Федоровича и самые известные музеи мира, полные такие каталоги. Мы бережно сохраняем эту память».

С уходом Шкарубо традиции обретают новые формы. Сегодня у картины «Отец и сын» ученики 16 школы Борисова, которую окончил кавалер Ордена Франциска Скорины, зажгли свечу. Имеет право на бессмертие художник, которого ни с кем не спутаешь.     

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Художник, который рисовал тишину. Валерия Шкарубо вспоминают в его родном Борисове всегда, но в это время особенно. Год назад заслуженный деятель искусств Беларуси...
 
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