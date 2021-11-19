Зачем Польша усиливает антироссийскую риторику на фоне ситуации с беженцами и как на это реагирует Кремль?

Источник материала: ОНТ

На фоне переговоров Беларуси и Германии по гуманитарному кризису Польша усиливает антироссийскую риторику, стараясь втянуть Москву в конфликт со странами Евросоюза. Премьер Моравецкий снова призвал Запад остановить сертификацию «Северного потока-2». Сделать это, убеждают в Варшаве, нужно – цитата – «ради мира». «Ради денег и собственных выгод» – так мотивацию Варшавы объясняют в Москве, и официально комментировать подобные заявления даже не считают нужным. В адрес Кремля сейчас и так идет достаточный поток обвинений и претензий, на которые нужно отвечать и давать опровержения. В Москве стараются это делать оперативно, чтобы у западных партнеров не было возможности фейки и ложь превращать в информационные бомбы.

Запад готов заниматься всем, чем угодно, кроме предметного рассмотрения путей снижения военно-политической напряженности: МИД России уже практически в режиме нон-стоп вынужден комментировать и отвечать на выпады западных партнеров по теме гуманитарного кризиса на польской границе. Они, наверное, могли бы, как некоторые ранее уважаемые международные организации делать вид, что ничего не видят. Но, во-первых, граница с Польшей – у нас с Россией общая, во-вторых, исходя из своего опыта работы с беженцами, например, из Сирии и Украины, они понимают, что люди не виноваты в том, что становятся заложниками чьих-то нездоровых политических амбиций. Ну, и в-третьих, Москву уже который год втягивают в круговорот исполнения плохих традиций – Россию и сейчас называют заказчиком обострения на границе. То есть делает Польша, а виноваты снова русские. А, значит, их, как и белорусов, снова нужно наказывать. Теперь через блокировку «Серверного потока-2». Напомним, это призыв министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс к странам Европы: единым фронтом выступить против газопровода. В российском МИДе порекомендовали Лондону заняться собственными проблемами и, например, озаботиться тем, как замерзают люди в их Королевстве. Рассказать, какие данные статистики есть на этот счет и какие меры рекомендуются подданным Ее Величества для согревания вместо того, чтобы укутывать граждан в абстрактные материи историй о коварстве России.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России: «Рассматриваем эти заявления как очередное подтверждение недружественной линии Лондона по отношению к России и стремление закрепить за собой лидирующие позиции в лагере недоброжелателей нашей страны. В этом нет никакого откровения. Новаторства тоже. Повторение старого. Зачем? Для чего? Тем более так неуклюже. Не знаю. В Лондоне намеренно игнорируют гуманитарную подоплеку кризисной ситуации, складывающейся на белорусско-польской границе. Полностью замалчивается наличие прямой связи между нынешними событиями и массированным, масштабным, колоссальным по размахам и объемам британским участием в военных интервенциях в Ираке, Афганистане и событиях в Сирии. Все это не просто убивало людей и разрушало государственность, но и уничтожило экономику этих стран».

Но ломать – не строить. Не Запад, а именно Россия взяла на себя ответственность, например, за восстановление Сирии. Они не только продолжают бороться с терроризмом, но и практически заново отстраивают страну, чтобы беженцы вернулись домой. Тонны гуманитарной помощи каждый месяц летят из Москвы в Дамаск. Чем может, помогает и Беларусь. За последнее время наша страна отправила пять самолетов с медикаментами, техникой и продуктами. А те, кто сегодня обвиняют Минск и Москву в создании кризиса на границе, о своем участии в помощи беженцам молчат, потому что все слова не в их пользу.

Чему удивляться, что Москва поддерживает Беларусь? Пока исключительно в том, что для решения гуманитарного кризиса надо договариваться. Ведь саму эту катастрофическую ситуацию, напоминают в России, можно было предотвратить. Минск предлагал европейским партнерам начать диалог о потоках мигрантов еще с апреля, но разве странам ЕС и той же Польше было до того? Они же шатали белорусский режим и сами судились друг с другом. Сейчас для Варшавы удобный момент – через нагнетание взять реванш.

Алексей Мухин, директор Центра политической информации (Россия): «Польша гипертрофирует эту проблему сознательно, умышленно с большим расчетом на то, что ей удастся решить проблему, которая у нее сейчас есть с Брюсселем. Я имею в виду судебное решение, назначение штрафов Польше за ее, мягко говоря, поведение в рамках ЕС. При этом Польша пытается вывести ситуацию, в общем, понятную всем акторам – и России, и Беларуси, и европейским странам, и даже американской стороне. Все всё понимают, но Польша пытается убить целое стадо зайцев одним махом вот этим кризисом. То, что картинка сейчас важнее того, что происходит на самом деле, – это уже общее место, и следя дальше за развитием событий в информационном плане, мы видим очень серьезную угрозу не только Беларуси, России, но я вижу очень серьезные угрозы для европейских стран, потому что в данной ситуации логическое развитие событий приводит к серии или одиночному, но достаточно большому вооруженному конфликту. Я еще раз напомню о непропорциональном применении силы со стороны Польши».

Цена вопроса для польских выгод – человеческие жизни и страдания людей. Рост напряжения на границе – это увеличение военного бюджета и новые дотации для Варшавы. Плюс, как считает польская правящая верхушка, политический вес. Сегодня премьер Польши в контексте приграничного кризиса снова напал на Россию, заявив, что обязательно нужно ее наказать остановкой газопровода «Северный поток-2».

В России хорошо понимают подоплеку организованной Польшей истерики. И на агрессивные укусы со стороны Варшавы стараются не реагировать. Так издавна ведет себя «гиена Европы», стараясь спровоцировать конфликт между Востоком и Западом. И сейчас она воюет на два фронта, наверное, позабыв, что ровно такие же амбициозные планы Речи Посполитой по битью горшков с соседями привели ее когда-то к исчезновению с политической карты мира. На границе с Беларусью и сегодня отдельные эксперты, кстати, по обе стороны, подмечают подобные исторические ретроспективы.

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