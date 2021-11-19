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Рискнуть и подождать. Выбрали длинные вклады в валюте с максимальными ставками
Источник материала: Myfin
Какие депозиты выбирали
Большинство отечественных банков предлагают
Многие валютные вклады позволяют выбирать срок вложения. Вместе со сроком обычно меняется и процентная ставка. На 35 дней доллары и евро могут принять под 1,5-2% годовых, а на 1-3 года – под 3-5%. Однако линейной зависимости «чем дольше – тем больше», нет. Иногда ставки по депозитам на 5 лет бывают ниже максимальных. Например, вклад Банка ВТБ (Беларусь) «ВТБ-Enter»: по вложениям на 732 дня и 3 года начисляют 5,25% годовых, а при сроке в 5 лет – 4,40%.
Напомним также, что на фактический доход по депозиту влияет налогообложение. Сейчас с дохода по валютным депозитам взимают подоходный налог в 13%, если срок вложения меньше 2 лет.
Итак, рассматриваем депозиты сроком более 2 лет и максимальной ставкой в долларах. От каждого банка выберем один, наиболее интересный по названным условиям продукт. Учитываем также возможность капитализации процентов, пополнения и пролонгации вклада не тех же условиях.
Вот восемь валютных вкладов с максимальными ставками и сроками.
Насколько выгодны длинные вклады в валюте?
В октябре, по данным
В нашей таблице собраны вклады со ставкой порядка 5%. По доходности это близко к валютным облигациям. Однако у депозитов есть свои преимущества: средства физических лиц в банках полностью защищены системой государственного страхования вкладов, по закону их обязаны вернуть даже в случае банкротства банка; оформить вклад значительно проще, чем найти облигации в свободной продаже.
Но посчитаем конкретную выгоду валютных депозитов.
Возьмем вклад
Для сравнения, другой вклад РРБ-Банка –
Эта же 1 000 долл. на вкладе
Выходит, что при стабильных условиях для максимального дохода по валютному вкладу значительно важнее не ставка, а срок вложения.
В этом главное отличие валютных вкладов от депозитов в белорусских рублях. Сроки по рублевым депозитам редко превышают 3 года, а ставки бывают выше 19%. При таком сочетании, особое значение приобретает именно ставка.
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