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Еще одна жертва среди беженцев: в лесу Польши обнаружено тело годовалого ребенка

19.11.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Еще одна жертва среди беженцев: в лесу Польши обнаружено тело годовалого ребенка

Еще одна жертва среди беженцев. В лесу на территории Польши обнаружено тело годовалого ребенка. Об этом сообщили в Польском центре международной помощи.

Трагедия случилась в приграничье. Спасатели получили сообщение о том, что людям, которые находятся в лесу, нужна медицинская помощь. У молодого человека были сильные боли в животе, он был голоден и обезвожен.

Также в помощи нуждалась сирийская пара: у мужчины была рваная рана на руке, а у женщины – ножевое ранение голени. А вот их годовалый малыш погиб. По словам спасателей, эти люди провели в лесу не менее полутора месяцев.

По данным руководства одного из приграничных городов, известно, как минимум о 70 жертвах среди беженцев. Однако эта цифра, скорее всего, не соответствует реальности. Так, в интервью немецкому журналу «Фокус» вице-мэр приграничного города Михалово Конрад Сикора заявил, что число погибших мигрантов может достигать 200 человек. И добавил, ситуация с беженцами на границе Польши превращается в гуманитарную драму невообразимых масштабов еще до наступления зимы.

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Еще одна жертва среди беженцев. В лесу на территории Польши обнаружено тело годовалого ребенка. Об этом сообщили в Польском центре международной помощи. Трагедия...
 
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