Источник материала: БелТА

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Молодечно перевела "венесуэльскому другу-миллиардеру" более $12 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

В Молодечно в милицию обратилась 67-летняя местная жительница, у которой обманом выманили внушительную сумму денег. Оказалось, пенсионерка познакомилась в мессенджере WhatsApp с мужчиной-иностранцем. На протяжении долгих месяцев вела активную переписку с ним. По словам собеседника, врачи диагностировали у него тяжелое заболевание, и теперь он находится в больнице под капельницей. Чтобы набирать текст сообщений, прибегает к помощи медсестры. Мужчина из Венесуэлы рассказал, что он необычайно богат, однако у него нет ни друзей, ни коллег, ни родственников, кому бы он мог бы доверить свое состояние, которое хранится в банке Лондона.

Затем переписка продолжилась по электронной почте. "Заморский "олигарх" заморочил женщине голову разговорами о том, что якобы хочет завещать ей все свои деньги. Но с условием, что 60% от полученной суммы будет передано на благотворительность. Доверчивая женщина согласилась. После этого все финансовые вопросы иностранец обсуждал с ней через якобы доверенное лицо. По словам неизвестного "посредника", чтобы получить на руки деньги из английского банка, требуются материальные вложения (для открытия депозита с возможностью свободного доступа к средствам для последующего перевода, а также оплата налогового сбора, курьерских услуг)", - рассказали в УВД.

Поверив в историю незнакомца, пенсионерка через международный сервис денежных переводов отправила ему более $12 тыс., выполнив восемь переводов в одном из столичных банков. При этом женщина отдала мошенникам больше, чем имела: на это она потратила все личные накопления, а также взяла кредит в банке и в долг у родственницы.

Когда аппетит у аферистов разыгрался настолько, что они попросили еще один перевод, женщина заподозрила, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в милицию, но было уже поздно. Как было установлено оперативниками, деньги без возврата ушли во Францию. По факту мошенничества следователи возбудили уголовное дело.

Милиция в очередной раз обращается к гражданам: ни при каких обстоятельствах не следует перечислять деньги неизвестным лицам. "Тем, кто любит заводить знакомства на просторах интернета, стоит быть бдительнее при общении в соцсетях и мессенджерах. Не доверяйте незнакомцам и не выполняйте их указания! Не сообщайте личные сведения третьим лицам, не переводите средства на неизвестные расчетные счета и не переходите по сомнительным ссылкам", - добавили в ведомстве.-0-