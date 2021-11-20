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«Давай возьмем этого, он вроде самый спокойный». Щенок показал хозяевам и всему миру, как обманчиво первое впечатление (ВИДЕО)

20.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Давай возьмем этого, он вроде самый спокойный». Щенок показал хозяевам и всему миру, как обманчиво первое впечатление (ВИДЕО)

Жизнь с активным животным – это то, к чему нужно быть готовым хозяевам, потому что хлопот предстоит немало. Подтверждающее это видео нашел ridus.ru.

Видеоролик позволяет наблюдать за фрагментом из жизни одной семьи, в которой хозяева решили взять щенка поспокойнее, однако не угадали, обманувшись первым впечатлением.


Если поначалу питомец мирно спал и вел себя спокойно, то когда он попривык к новому дому, проснулась его настоящая натура очень активного песеля. 

Интернет-пользователей повеселил задорный йорк.

«У меня два йорка, и я могу с уверенностью сказать, что все они такие – немного чокнутые», «Как мне это знакомо. Дома трое таких "спокойных"», «Мы тоже взяли такую же "спокойную" собаку, которая оказалась тем еще шилом», «Ахах, йорки далеки от спокойствия. Это факт», – писали в комментариях.

Фото: pixabay

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Жизнь с активным животным – это то, к чему нужно быть готовым хозяевам, потому что хлопот предстоит немало. Подтверждающее это видео нашел ridus.ru. Видеоролик...
 
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