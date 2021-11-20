|
«Давай возьмем этого, он вроде самый спокойный». Щенок показал хозяевам и всему миру, как обманчиво первое впечатление (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Жизнь с активным животным – это то, к чему нужно быть готовым хозяевам, потому что хлопот предстоит немало. Подтверждающее это видео
Видеоролик позволяет наблюдать за фрагментом из жизни одной семьи, в которой хозяева решили взять щенка поспокойнее, однако не угадали, обманувшись первым впечатлением.
Если поначалу питомец мирно спал и вел себя спокойно, то когда он попривык к новому дому, проснулась его настоящая натура очень активного песеля.
Интернет-пользователей повеселил задорный йорк.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Давай возьмем этого, он вроде самый спокойный». Щенок показал хозяевам и всему миру, как обманчиво первое впечатление (ВИДЕО)
Жизнь с активным животным – это то, к чему нужно быть готовым хозяевам, потому что хлопот предстоит немало. Подтверждающее это видео нашел ridus.ru. Видеоролик...
|
Архив (Разное)