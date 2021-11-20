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Игорь Сергеенко: Сложно сегодня сказать, насколько долго это затянется. Это проблема не началась сегодня и вчера
Источник материала: ОНТ
В ситуации с беженцами белорусы проявили свои лучшие качества. Так Глава Администрации Президента прокомментировал заботу белорусских властей и обычных граждан, которые проявлены по отношению к людям, оказавшимся в очень сложных реалиях. Особенно жалко детей и женщин. Тест на гуманность наш народ выдерживает достойно.
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Игорь Сергеенко: Сложно сегодня сказать, насколько долго это затянется. Это проблема не началась сегодня и вчера
В ситуации с беженцами белорусы проявили свои лучшие качества. Так Глава Администрации Президента прокомментировал заботу белорусских властей и обычных граждан,...
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