Игорь Сергеенко: Сложно сегодня сказать, насколько долго это затянется. Это проблема не началась сегодня и вчера

Источник материала: ОНТ

В ситуации с беженцами белорусы проявили свои лучшие качества. Так Глава Администрации Президента прокомментировал заботу белорусских властей и обычных граждан, которые проявлены по отношению к людям, оказавшимся в очень сложных реалиях. Особенно жалко детей и женщин. Тест на гуманность наш народ выдерживает достойно.





Игорь Сергеенко, Глава Администрации Президента: «Что мы видим на границе? С одной стороны – безоружные люди, с другой – вооруженные полицейские, которые применяют силу, слезоточивый газ, водометы. Вот реалии сегодняшнего дня. Конечно, пути выхода из ситуации будут найдены. Сложно сегодня сказать, насколько долго это затянется. Это проблема не началась сегодня и вчера. Наш долг помогать этим людям. Белорусы проявили самые лучшие человеческие качества, собирая вещи, продовольствие, выезжая туда, организована работа. Нас пытаются обвинить в организации миграционного кризиса, в организации миграционных потоков. Даже сегодня Генеральный секретарь ООН сказал, что Беларусь не является первоисточником сложившейся ситуации. Люди бегут от войны, к лучшей жизни, туда, куда их позвали».

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