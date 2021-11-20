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Кобринский хлебозавод порадует маленьких поклонников новым детским печеньем

20.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кобринский хлебозавод порадует маленьких поклонников новым детским печеньем

Вкус, знакомый всем с детства! Хлебобулочные изделия Кобринского хлебозавода знают не только в родном городе, но и за его пределами. И в этом году сотрудники завода решили порадовать маленьких поклонников, выпустив детское печенье. 


Торты, капкейки и, конечно же, печенье! Ассортимент сладостей Кобринского хлебозавода не сосчитать. Визитная карточка предприятия – хлеб «кирпичик», который пекут по советскому рецепту. А вкус печенья «Прима» уже знаком практически всем любителям лакомств. Однако на традиционных рецептах коллектив предприятия не останавливается. В этом году в истории завода отметили еще одно значимое событие – выпуск детского печенья.

Александр Фастов, директор Кобринского хлебозавода: «Форма и вид печенья создаются специалистами нашего предприятия. И вы в магазинах можете оценить их оригинальный вид. В ближайшее время мы также планируем поставку данного печенья для школ, детских садов и учреждений здравоохранения».

«Дочки-сыночки» обычные, особые и с кальцием. Сотрудники Кобринского хлебозавода к разработке подошли ответственно. Для производства используют особое сырье – без консервантов и красителей. Все для того, чтобы дети остались довольны. 

Надежда Качанович, начальник производственно-технологической лаборатории Кобринского хлебозавода: «Во-первых, все три рецептуры с пониженным содержанием соли. "Дочки-сыночки" с кальцием обогащен минеральным комплексом "Лада". Дает обогащение кальцием. Мы все знаем, что кальций полезен для зубов, для костей».

Не только вкусно, но и полезно! Детское печенье «Дочки-сыночки» уже можно встретить на полках магазинов. А вначале следующего года печенье начнут выпускать в индивидуальных, дизайнерских упаковках. И на этом сотрудники предприятия останавливаться не собираются. Будут и дальше радовать своих покупателей сладкими новинками. 

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Вкус, знакомый всем с детства! Хлебобулочные изделия Кобринского хлебозавода знают не только в родном городе, но и за его пределами. И в этом году сотрудники завода...
 
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