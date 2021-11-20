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Кобринский хлебозавод порадует маленьких поклонников новым детским печеньем
Источник материала: ОНТ
Вкус, знакомый всем с детства! Хлебобулочные изделия Кобринского хлебозавода знают не только в родном городе, но и за его пределами. И в этом году сотрудники завода решили порадовать маленьких поклонников, выпустив детское печенье.
Торты, капкейки и, конечно же, печенье! Ассортимент сладостей Кобринского хлебозавода не сосчитать. Визитная карточка предприятия – хлеб «кирпичик», который пекут по советскому рецепту. А вкус печенья «Прима» уже знаком практически всем любителям лакомств. Однако на традиционных рецептах коллектив предприятия не останавливается. В этом году в истории завода отметили еще одно значимое событие – выпуск детского печенья.
«Дочки-сыночки» обычные, особые и с кальцием. Сотрудники Кобринского хлебозавода к разработке подошли ответственно. Для производства используют особое сырье – без консервантов и красителей. Все для того, чтобы дети остались довольны.
Не только вкусно, но и полезно! Детское печенье «Дочки-сыночки» уже можно встретить на полках магазинов. А вначале следующего года печенье начнут выпускать в индивидуальных, дизайнерских упаковках. И на этом сотрудники предприятия останавливаться не собираются. Будут и дальше радовать своих покупателей сладкими новинками.
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Вкус, знакомый всем с детства! Хлебобулочные изделия Кобринского хлебозавода знают не только в родном городе, но и за его пределами. И в этом году сотрудники завода...
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