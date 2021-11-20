СК: Как минимум 100 беженцев признаны потерпевшими от агрессии со стороны поляков. Возбуждено уголовное дело

Источник материала: ОНТ

По фактам бесчеловечной агрессии в отношении беженцев потерпевшими к этому часу уже признаны около 100 человек. Среди них – дети, подростки и беременные женщины.





По предварительной информации, к пыткам людей, распылению из водометов токсичных ядовитых веществ причастна официальная Варшава, с ведома которой совершаются эти преступления. Расследование уголовного дела против безопасности человечества продолжается. И сегодня его прокомментировали в Следственном комитете.

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси: «Результаты первоначальных следственных действий, а также проведенного анализа свидетельствуют о том, что это не единичный факт. Противоправные действия продолжались на протяжении длительного времени. В Следственном комитете имеются в производстве уголовные дела и материалы проверок по фактам противоправных действий польских должностных лиц, которые привели, в том числе, и к смерти потерпевших. Это неоказание помощи, насильственное выдворение на территорию Республики Беларусь. Анализ всей ситуации свидетельствует о том, что в данном случае совершено преступление против безопасности человечества. По данному факту управлением Следственного комитета по Гродненской области 16 ноября возбуждено уголовное дело. В настоящее время это уголовное дело передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета. Мы проводим допросы, назначаем сразу же экспертизы для определения степени тяжести причиненных телесных повреждений. Работаем с медицинскими учреждениями для того, чтобы определить весь круг обращавшихся за медицинской помощью, весь круг лиц, которые пострадали от противоправных действий».

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