ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СК: Как минимум 100 беженцев признаны потерпевшими от агрессии со стороны поляков. Возбуждено уголовное дело

20.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

СК: Как минимум 100 беженцев признаны потерпевшими от агрессии со стороны поляков. Возбуждено уголовное дело

По фактам бесчеловечной агрессии в отношении беженцев потерпевшими к этому часу уже признаны около 100 человек. Среди них – дети, подростки и беременные женщины. 


По предварительной информации, к пыткам людей, распылению из водометов токсичных ядовитых веществ причастна официальная Варшава, с ведома которой совершаются эти преступления. Расследование уголовного дела против безопасности человечества продолжается. И сегодня его прокомментировали в Следственном комитете.  

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси: «Результаты первоначальных следственных действий, а также проведенного анализа свидетельствуют о том, что это не единичный факт. Противоправные действия продолжались на протяжении длительного времени. В Следственном комитете имеются в производстве уголовные дела и материалы проверок по фактам противоправных действий польских должностных лиц, которые привели, в том числе, и к смерти потерпевших. Это неоказание помощи, насильственное выдворение на территорию Республики Беларусь. Анализ всей ситуации свидетельствует о том, что в данном случае совершено преступление против безопасности человечества. По данному факту управлением Следственного комитета по Гродненской области 16 ноября возбуждено уголовное дело. В настоящее время это уголовное дело передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета. Мы проводим допросы, назначаем сразу же экспертизы для определения степени тяжести причиненных телесных повреждений. Работаем с медицинскими учреждениями для того, чтобы определить весь круг обращавшихся за медицинской помощью, весь круг лиц, которые пострадали от противоправных действий».

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По фактам бесчеловечной агрессии в отношении беженцев потерпевшими к этому часу уже признаны около 100 человек. Среди них – дети, подростки и беременные женщины.  ...
 
Новости дня
Новости разные
 
На проспекте Независимости произошло ДТП с участием пешехода
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by