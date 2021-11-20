Лукашенко в интервью BBC развенчал множество фейков относительно ситуации с беженцами

Источник материала: ОНТ

Когда внимание всего мира приковано к беженцам, застрявшим на границе Европейского союза, а Польша делает все, чтобы реальная картинка не просочилась в интернет и на телеэкраны, Беларусь оказалась едва ли не единственным источником получения достоверной честной информации. Мы открыли двери для журналистов из разных стран.





Мир должен знать правду и как можно скорее оказать помощь тем, кто в ней нуждается. У зарубежных журналистов и вовсе была возможность не только свободно перемещаться в лагере на границе или в центре, где обрели временное убежище беженцы. Съемочная группа BBC сегодня смогла пообщаться лично с Президентом. Как всегда, Александр Лукашенко предельно откровенен. Впрочем, оказался ли к такому готов британский репортер?

Во время беседы Александр Лукашенко выразил надежду, что BBC подойдет к записанному материалу более честно, чем съемочная группа американского CNN, который грубо нарушил договоренности. Из почти часовой эксклюзивной беседы Главы государства и репортера Мэтью Ченса, от интервью, которого так просили, осталось пара минут.

Что же сегодня? После Мэтью Чанса из CNN белорусов уже трудно удивить, но британцу Стивену Розенбергу, похоже, это удалось. Бросаются в глаза не только уже привычные штампы о Беларуси, но в первую очередь циничная избирательность. Например, судя по вопросам, Розенберг увидел лишь камни в руках отчаявшихся курдов, но польские водометы, химическую атаку, газовые гранаты и литовских пограничных псов, рвущих беженцев при задержании, предпочел не замечать.

Александру Лукашенко пришлось вновь методично, терпеливо и исчерпывающе раскладывать все по полочкам и развенчивать старое западное мифотворчество. Зарубежные репортеры беспощадно вырывают события из контекста. Как бы Глава государства ни отвечал, открыто и на злобу дня, к большому разочарованию, риторика западных СМИ не меняется. Стандартная и обвинительная. Миграционный кризис, отношения с Европой, события 2020 года. Запад опять не видит ничего. Ни ожесточенной толпы с камнями и коктейлями после выборов, ни грубейшего вмешательств во внутренние дела Беларуси и попытку полностью задавить нашу страну санкциями сегодня. Правда в том, что Запад делает это нагло и бесцеремонно, финансируя беглых и стараясь разрушить экономику Беларуси. Но наша страна была и будет суверенной, самостоятельной и независимой, подчеркивает Президент.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я провожу независимую политику. И от вас, и от кого угодно, я вижу свой народ».

И вновь, уже в который раз Александр Лукашенко развенчивает фейки. В том числе по ситуации на польской границе. Хотя, казалось бы, британский репортер словно забыл, что осуществлять свою профессиональную деятельность он смог только с белорусской стороны! Не упоминает Розенберг и о том, что весь мир уже увидел агрессивный оскал Польши в отношении беженцев – водометы с химическими веществами, оставляющие страшные ожоги, слезоточивый газ. Детей и женщин польские силовики забрасывали гранатами. Но репортеры BBC увидели только камни в руках отчаявшийся мигрантов, и ни слова о беспрецедентном нарушении Польшей всех международных норм. Чтобы зарубежные СМИ прозрели, Президент рассказывает новые шокирующие подробности.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Они мирным образом просили поляков пропустить в Германию. Подошел офицер и начал объяснять, что вот таким образом надо сделать… То есть он их фактически направил в этот пункт пропуска. Они стали на колени, понимая, что их пропустят, извинились, что неудобства создали, и начали просить. Но их не пропустили. И началась эта потасовка. Поляки включили водометы. Мы обнаружили, что вы туда ядохимикаты подмешали! Ими тараканов травят».

Газовую атаку Польши репортер BBC все же ощутил на себе, хоть и не признался. Было очевидно: прямолинейность белорусского Президента повергла журналиста в ступор. Александр Лукашенко предложил поговорить в прямом эфире, чтобы западная публика услышала беседу без купюр и вырезок. Но британский репортер не нашел, что ответить. Президент все же выразил надежду, что BBC подойдет к записанному материалу более солидно и корректно, чем съемочная группа CNN. И у BBC еще есть шанс сохранить лицо и имидж. Впрочем, к чему сокрушаться о журналисткой этике, когда на глазах у всего мира Польша продолжает попирать базовые права человека. Увы, но приходится признавать, что Запад погружается в свою собственную параллельную реальность, где четко определено, у кого и когда есть право голоса, а кому просто нагло заткнут рот и вышвырнут за колючую проволоку.

Фото: БЕЛТА

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