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В Минске погрузчик сбил велосипедиста

20.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске погрузчик сбил велосипедистаМинске погрузчик сбил велосипедиста" class="one-news__figure-img">

Погрузчик сбил велосипедиста в Минске. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел около восьми часов утра в пятницу, 19 ноября. 

40-летний мужчина, управляющий погрузчиком, ехал по тротуару возле на улице Чкалова и наехал на 58-летнего велосипедиста, ехавшего навстречу.

В итоге велосипедиста с травмами госпитализировали в больницу. Проводится проверка.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Погрузчик сбил велосипедиста в Минске. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Инцидент произошел около восьми часов утра в пятницу, 19 ноября.  40-летний...
 
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