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В Минске погрузчик сбил велосипедиста
Источник материала: ОНТМинске погрузчик сбил велосипедиста" class="one-news__figure-img">
Погрузчик сбил велосипедиста в Минске. Об этом
Инцидент произошел около восьми часов утра в пятницу, 19 ноября.
40-летний мужчина, управляющий погрузчиком, ехал по тротуару возле на улице Чкалова и наехал на 58-летнего велосипедиста, ехавшего навстречу.
В итоге велосипедиста с травмами госпитализировали в больницу. Проводится проверка.
Фото: БЕЛТА
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Погрузчик сбил велосипедиста в Минске. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Инцидент произошел около восьми часов утра в пятницу, 19 ноября. 40-летний...
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