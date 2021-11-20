В Минске погрузчик сбил велосипедиста

Источник материала: ОНТ

Минске погрузчик сбил велосипедиста" class="one-news__figure-img">

Погрузчик сбил велосипедиста в Минске. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел около восьми часов утра в пятницу, 19 ноября.

40-летний мужчина, управляющий погрузчиком, ехал по тротуару возле на улице Чкалова и наехал на 58-летнего велосипедиста, ехавшего навстречу.

В итоге велосипедиста с травмами госпитализировали в больницу. Проводится проверка.

Фото: БЕЛТА

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