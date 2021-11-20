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10 лет без народного артиста Беларуси Валерия Раевского, а его спектакли – по-прежнему в афише. Что играют в честь великого режиссера сегодня?
Источник материала: ОНТ
В Купаловском театре не один «Вечер» в честь Валерия Раевского. Его спектакли по-прежнему в афише. Сегодня печальный юбилей – 10 лет, как знаменитого режиссера нет среди живых. Поклонники постоянно несут цветы к памятнику на Аллее славы Восточного кладбища в Минске. С именем народного артиста Беларуси связана целая эпоха в истории мировой сцены.
Раньше говорили «пойдем в театр Раевского». И все понимали, где это. 35 лет великий новатор стоял во главе Купаловского. Рекорд пока никто не повторил. Частичка души режиссера здесь и сейчас. В лучах софитов – «Вечар» и «Чорная панна Нясвіжа».
Мастер давал Овсянникову серьезные роли. И актер блестяще сыграл каждую. А ведь этого дуэта могло бы и не быть. Раевский стажировался у Любимова в Театре на Таганке, где раскрыл талант Высоцкого. Предлагали остаться в Москве. Вернулся в свой дом.
Его называли «айсбергом». Но Раевский, скорее, был глыбой. Не только по фактуре. Дитя войны, то самое поколение бесстрашных романтиков. Он первым в белорусском театре поставил «Што той салдат, што гэты». Премьеру по пьесе-притче Брехта в конце 60-х сравнили с культурной революцией.
Даже самый замечательный спектакль – дело сиюминутное. Остановленные прекрасные мгновения, которые создал Раевский, сегодня в экспозиции музея истории театральной и музыкальной культуры страны. Дружеский шарж 90-х – юмор с любовью.
Драматург написал «Рядовых», Раевский поставил. И дударевский «Порог», и «Последний журавль», и «Вечер» – всегда аншлаг. В репертуаре режиссера – около полусотни спектаклей. С Талией и Мельпоменой, комедией и трагедией навеки он.
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10 лет без народного артиста Беларуси Валерия Раевского, а его спектакли – по-прежнему в афише. Что играют в честь великого режиссера сегодня?
В Купаловском театре не один «Вечер» в честь Валерия Раевского. Его спектакли по-прежнему в афише. Сегодня печальный юбилей – 10 лет, как знаменитого режиссера нет...
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