На Могилевщине отпраздновали «Дожинки» и наградили лучших хлеборобов

Источник материала: ОНТ

В сложных погодных условиях и в сжатые агротехнические сроки. Несмотря на трудности уборочной, вклад Могилевщины в республиканский каравай – 1,15 млн тонн зерна.





Сегодня на празднике – механизаторы и операторы зерносушильных комплексов, водители и руководители хозяйств. В честь тружеников села – концерты, ярмарки и, конечно, награды.

Хороший урожай удалось собрать и благодаря материальной базе. Аграрии Могилевщины постоянно обновляют и совершенствуют технику. Только в этом году регион получил 50 новых комбайнов.

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