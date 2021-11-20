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На Могилевщине отпраздновали «Дожинки» и наградили лучших хлеборобов
Источник материала: ОНТ
В сложных погодных условиях и в сжатые агротехнические сроки. Несмотря на трудности уборочной, вклад Могилевщины в республиканский каравай – 1,15 млн тонн зерна.
Сегодня на празднике – механизаторы и операторы зерносушильных комплексов, водители и руководители хозяйств. В честь тружеников села – концерты, ярмарки и, конечно, награды.
Хороший урожай удалось собрать и благодаря материальной базе. Аграрии Могилевщины постоянно обновляют и совершенствуют технику. Только в этом году регион получил 50 новых комбайнов.
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В сложных погодных условиях и в сжатые агротехнические сроки. Несмотря на трудности уборочной, вклад Могилевщины в республиканский каравай – 1,15 млн тонн зерна. ...
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