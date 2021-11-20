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«Вы поступили, как фашисты!» Лукашенко дал интервью британскому BBC
Источник материала: ОНТ
Беженцы на коленях попросили польских военнослужащих пропустить их через границу. После того, как польская сторона отказала им, началась потасовка и польские военные в нарушение норм и правил начали поливать людей из водометов. Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью телеканалу BBC.
Он рассказал, что большинство из 2100 человек мирным образом просили поляков пропустить их в Германию. К ним подошел польский офицер и стал объяснять, что нужно подать заявление в пункте пропуска, и беженцы отправились туда.
Лукашенко напомнил, что на границе даже оружие нельзя направлять в сторону территории.
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Беженцы на коленях попросили польских военнослужащих пропустить их через границу. После того, как польская сторона отказала им, началась потасовка и польские...
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