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«Вы поступили, как фашисты!» Лукашенко дал интервью британскому BBC

20.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Вы поступили, как фашисты!» Лукашенко дал интервью британскому BBC

Беженцы на коленях попросили польских военнослужащих пропустить их через границу. После того, как польская сторона отказала им, началась потасовка и польские военные в нарушение норм и правил начали поливать людей из водометов. Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью телеканалу BBC.


Он рассказал, что большинство из 2100 человек мирным образом просили поляков пропустить их в Германию. К ним подошел польский офицер и стал объяснять, что нужно подать заявление в пункте пропуска, и беженцы отправились туда.

Лукашенко напомнил, что на границе даже оружие нельзя направлять в сторону территории.

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Беженцы на коленях попросили польских военнослужащих пропустить их через границу. После того, как польская сторона отказала им, началась потасовка и польские...
 
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