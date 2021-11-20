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Лукашенко в интервью BBC: Я не танцую под вашу музыку! Я провожу независимую политику!

20.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко в интервью BBC: Я не танцую под вашу музыку! Я провожу независимую политику!

Беларусь проводит свою независимую политику, заявил Александр Лукашенко в интервью телеканалу BBC.


Глава государства напомнил о саммите, который проходил в Минске и благоприятно повлиял на ситуацию в Украине.

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Теги: Минск
 
 
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Беларусь проводит свою независимую политику, заявил Александр Лукашенко в интервью телеканалу BBC. Глава государства напомнил о саммите, который проходил в Минске...
 
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