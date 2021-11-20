Лукашенко в интервью BBC: Я не танцую под вашу музыку! Я провожу независимую политику!

Источник материала: ОНТ

Беларусь проводит свою независимую политику, заявил Александр Лукашенко в интервью телеканалу BBC.





Глава государства напомнил о саммите, который проходил в Минске и благоприятно повлиял на ситуацию в Украине.

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