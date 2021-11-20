ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сколько стоит содержать собаку считаем расходы на корги, йорка и самоеда

20.11.2021 08:13 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Сколько стоит содержать собаку считаем расходы на корги, йорка и самоеда
Фото: daria.hau

Алина, 27 лет, владелица корги

– Летом 2019 года мы с моим молодым человеком захотели завести собаку. Как-то, прогуливаясь во дворе, увидели симпатичного «коржика» – так и выбрали породу.

Питомник и заводчика мы нашли на Куфаре. В декабре 2019 года у них должен был случиться новый помет. Александр – заводчик – внушал доверие, и мы стали готовиться к тому, что вскоре у нас появится собака.

Чистокровный щенок корги с родословной и паспортом обошелся нам в 700$.

Среди других щенков в своем помете только наш уродился бобтейлом, то есть с уже коротким хвостиком, который не нужно было купировать. В начале февраля 2020 года мы привезли Коди домой. С тех пор он живет с нами и любые затраты на его содержание воспринимаются как нечто естественное. Поэтому считать расходы на содержание будем, можно сказать, впервые.

Съест и корм премиум-класса, и сырую картофелину

Сейчас в месяц выходит около 5 кг корма премиум-класса. Но, если зазеваться, Коди может утащить и дольку яблока, и сырую картофелину. Очень любит долго грызть говяжьи трахеи или уши. Кроме этого, регулярно покупаем ему специальные лакомства, которые помогают сохранять зубы здоровыми.

Игрушки берем только долговечные. Сейчас у нас 3 мячика – для дома и улицы, их хватает где-то на 4 месяца. Еще любим играть с текстильными косичками – трепать, тянуть, таскать. Одной такой косички хватает всего на месяц.

От шерсти спасает робот-пылесос

Два раза в год мы делаем прививки, один раз пришлось полечиться. Болел Коди тогда почти две недели, уколов и суспензий потребовалось на сумму порядка 200 рублей. И, конечно, каждые 3 месяца покупаем таблетку от паразитов. Заводчик порекомендовал нам хорошую государственную клинику.

Уши и глазки закапываем только по необходимости. Моем питомца только если серьезно испачкается – например, после дачи. Выходит, что этих средств по уходу хватает на год. Коготки обрезаем когтерезкой, которую купили сразу – еще 2 года назад.

После фурминатора из собранной с собаки шерсти набирается еще одна такая же собака. В эту же категорию расходов стоит занести и робот-пылесос, купленный специально для уборки вездесущей шерсти.

Заказали комбинезон из-за коротких лап

Лапки у корги короткие, но если выходим гулять в комбинезоне – животик остается чистым.

По совету ветеринара для прогулок используем поочередно тканевый ошейник и шлейки. Ошейник приобрели 2 года назад, так же, как и адресник для него. Шлейки купили уже этой весной. И, конечно, поводок-рулетка – пользуемся уже 1,5 года.

А еще за все время, что с нами живет корги, пришлось заменить все дверные проемы, плинтуса, перекрасить стену. Лежанок сменилось уже три. Сейчас, когда оставляем Коди одного, лежанку прячем, а вместо нее оставляем мягкий пледик.

Здесь и далее расходы на собак мы рассчитывали на каждый месяц с момента покупки и до сегодняшнего дня. Ведь любой аксессуар завтра может потеряться, а мебель, которую отремонтировали, вновь прийти в негодность.

Статья расходов В месяц BYN
Питание 85
Игрушки 14
Здоровье 27
Уход 3
Борьба с шерстью 57
Аксессуары 23
Ремонт 11

Сумма расходов на корги в месяц – около 220 рублей

Инна, 49 лет, владелица йоркширского терьера

Семь лет назад мы всей семьей осознали, что нам нужна собака. Мечтали о маленькой и дружелюбной – йорк показался идеальным вариантом.

В августе 2014 года у нас появилась Мона Лиза.

Заводчиков мы нашли на сайте с объявлениями, связались и выбрали щенка по фото. Девочка с родословной тогда стоила 450$.

Выставками мы заниматься не планировали, брали щеночка для себя. В помете Мона была самой крупной. Привезли нам ее 4-х месячную с небольшим приданым из пеленок и игрушек.

Арсенал игрушек собирали 4 года

Даю сухой корм, паштеты, а также гречку, овсянку, куриную грудку, творожок. В месяц сухого корма уходит около 2 кг, 4 куриные грудки, упаковка гречки. Долгое время миски для еды и воды были самые обычные, только в 2019 году приобрели специальные на подставке. Попрошайничество во время обеда – это классика. Может выпросить даже кусочек овоща или фрукта.

Лакомствами угощаем когда расстраивается или во время дрессировки. Угощение обязательно после каждого купания и если нужно оставить ее дома одну на какое-то время. Как правило, это полоски сухого мяса для собак – 2 упаковки в месяц.

Прижились мячик с шипами, резиновая гантелька. Здесь не угадаешь — дорогую игрушку может не замечать, зато будет с радостью бегать по огороду с пластиковой бутылкой. Сейчас что-то новое покупаем где-то раз в полгода.

Здоровье йорка – это и ежегодные прививки, и спонтанный осмотр в частной клинике. Там же стерилизовали и удаляли зубные камни. От глистов раз в три месяца используем суспензию. Учитывая, что Мона много времени проводит на улице – капаем на холку средство от блох и клещей в начале теплого сезона.

Шерсть у йорка как человеческий волос

Купать нашу девочку нужно раз в неделю. Шампунь и кондиционер используем специальный для этой породы. По одному флакону обоих средств хватает где-то на два месяца.

К грумеру ходить не любим – лишний стресс. Приноровилась и стригу Мону самостоятельно раз в 3-4 месяца. 3 года назад приобрели для этого машинку, расчески и щипчики для коготков. Стригу сразу коротко – резинки она не признает, снимает лапками. Когти, как правило, стачиваются об асфальт во время прогулок – с этим проблем нет. Поэтому использования щипчиков мы успешно избегаем.

Шерсть у йорка как человеческий волос. Если моя голова начинает мерзнуть без шапки — значит, Моне без одежды уже тоже будет холодно. Поэтому на холодное время года у нас есть свитер и 2 комбинезона. Обращаемся к индивидуальному пошиву, так как йорк у нас крупный и стандартные размеры одежды чаще всего не подходят. Важно, чтобы комбинезончик закрывал практически все туловище и лапки собаки, а в магазинах все слишком короткое.

Еще когда Мона была щенком, мы приобрели поводок-рулетку и шлейки для прогулок. Ошейники йоркам противопоказаны. Со временем у нас сменилось 2 поводка и 2 комплекта шлеек.

А вот домик для нее можно было не покупать. Сейчас в нем иногда от Моны прячется кот. А ее любимые места для сна – кресло в прихожей и стулья на кухне. Там же постелили ей кусочки меха, старый шарф, покрывало.

Статья расходов В месяц BYN
Питание 70
Игрушки 1
Здоровье 7
Уход 20
Гардероб и аксессуары 20

Сумма расходов на йорка в месяц – около 120 рублей

Валентина и Игорь, владельцы самоеда

Джокера мы не планировали. Он просто с нами случился. Это был 2019 год.

Мы проезжали мимо рынка, где продавала щенков моя бывшая воспитанница – я работаю в детском саду. Щенок достался нам всего за 350 рублей.

Мы как раз всей семьей ехали на море и оставили его под присмотр друзьям. А потом вернулись и с тех пор не расстаемся.

Несмотря на то что у нас частный дом, Джокер живет в помещении, а не на улице. В одиночестве самоеды грустят, поэтому мы по возможности всюду берем его с собой.

Любимые игрушки – баскетбольные мячи

Первые 2 месяца мы кормили его в основном кефиром и детскими мясными консервами. Сейчас, когда Джокер уже взрослый, его рацион – это каша с мясными консервами в первой половине дня и специальный сухой корм для больших пород во второй. В месяц уходит около 20 баночек мяса, 3 кг гречки и 3 кг риса. Сухого корма около 8 кг. Любит жевать вкусняшки – спрессованные жилы. Они и для зубов полезны. Одну такую палочку покупаем раз в месяц.

Любимые игрушки – это баскетбольные мячи. Как правило, Джокеру их дарят наши друзья. Еще ему нравится играть с носками и лазерной указкой, которая покупалась для кота. За все время мы приобрели около 10 игрушек вроде мячиков, резиновых косточек. Оказалось, что экономить на качестве нет смысла – дешевые очень быстро приходят в негодность. Лучше один раз купить дорогую, но крепкую. Сейчас у нас около 6 надежных игрушек.

Витамины приходится колоть, а не давать с питанием

5 раз в год мы ездим в клинику. Там же ставим комплекс прививок раз в год, а каждые три месяца даем таблетку от глистов. И капли на холку весной, осенью и перед прививками – от блох, клещей и т.д.

После купания Джокер грустит. Но мыть самоеда важно каждые три месяца, а вычесывать следует каждый день. Используем шампунь, кондиционер и дополнительный шампунь для выбеливания шерсти. Одного флакона каждого средства хватает на полгода. Год назад приобрели хорошую расческу с подвижными зубьями, до этого использовали обычные.

Поводырь (шлейки) регулируется по размеру и служит вместо ошейника на прогулках до сих пор. Поводок-рулетку тоже брали долговечный и качественный. Когда Джокеру исполнился год, мы приняли решение о чипировании. Для собаки это безопасно, для врачей удобно.

Миска у Джокера универсальная с регулировкой подставки. Лежачок, на котором он спал в первые месяцы, и сейчас был бы вполне пригоден, если бы не размер. Сейчас на нем помещается только морда.

Статья расходов В месяц BYN
Питание 300
Игрушки 6
Здоровье 25
Уход 5
Аксессуары 4

Сумма расходов на самоеда в месяц – около 340 рублей

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какая часть вашего бюджета уходит на содержание домашнего животного? Мы решили сделать примерные подсчеты для владельцев собак, выбрав несколько популярных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко в интервью BBC: Я не танцую под вашу музыку! Я провожу независимую политику!
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by