Караев прокомментировал фейки о ценах на шаурму в лагере беженцев

Источник материала: ОНТ

Помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев в эфире стрима «Главный. Тур» на YouTube прокомментировал фейк о ценах на шаурму в лагере беженцев.

Юрий Караев: «Я тоже увидел это по интернету и стал сразу с этим разбираться. Во-первых, этим официально занимается отделение по борьбе с экономической преступностью, чтобы такого не было. Мы не позволим ни в отношении своих граждан, ни в отношении гостей какую-то спекуляцию, наживу. Это вообще недопустимо здесь. Иностранцы здесь – это, в первую очередь, люди в бедственном положении, наживаться на них, на их проблемах, бесчеловечно. У нас нормальные работники торговли, они все понимают. Внимательно изучив видео, и разговаривая сразу же с продавцом этого заведения, они убедили меня в том, что они даже не выходили из ларька устанавливать цены. Цены были установлены сразу. Цена 7,50 – она такая и есть, мы специально сравнили с ценой в Гродно. Она не может быть 3 рубля. Они мне на раз-два доказали, что кем-то было приклеено, явно мужские руки здоровые, не женские, продавец мне показала свои тонкие наманикюренные, обработанные как положено по санитарно-эпидемиологическому режиму. Какой-то человек сначала привесил ценник 3 рубля, потом заменил на 15. Ни той, ни другой цены здесь не было, была 7,50. Сегодня, к слову, заметили некоторые мигранты разницу на цены на одни и те же товары в несколько копеек. Допустим, одно РайПО торгует пончиком по 2,50, а другое – по 2,30. Они эту разницу уловили, и командир ОМОН, к которому обратились, рассказал мне об этой проблеме. С начальником управления торговли облисполкома я мгновенно этот вопрос решил. Понимаю, что ценообразование складывается не по приказу сверху, но пообещали урегулировать вопрос, чтобы цены были ровные. А с шаурмой случай – конечно же, фейк. Тут тоже могут быть люди, которые хотят будоражить ситуацию. Но вообще скажу, что они боятся исчезнуть с повестки, хотят, чтобы внимание было к ним приковано».