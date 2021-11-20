«Обстановка спокойная» – Юрий Караев о лагере беженцев

Источник материала: ОНТ

Помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев в эфире стрима «Главный. Тур» на YouTube рассказал об обстановке в лагере беженцев вблизи белорусско-польской границы.

Юрий Караев: «Сейчас в лагере все спокойно. Группы людей перемещаются по территории, курят, обсуждают свои дела. Работают две точки по продаже шаурмы, одна автолавка по продаже других товаров. Больше, конечно, шаурма пользуется спросом. Постоянно приезжает, обрабатывает туалеты, выкачивает из них воду, промывает, ассенизаторская машина. Приучили самих постояльцев к работе по вымыванию, по обеззараживанию. Сейчас вместе с командиром ОМОН, воинской части и управления МЧС продумываем, как еще более безопасно организовать проход к приему пищу. Ребята с Красного креста говорят, что с количеством еды мы начинаем попадать в объем, сколько надо – ни больше, ни меньше. Но желание пройти к ним первыми, особенно у детей, и по два-три раза… Но мы их, конечно же, пропускаем. Всего хватает на данный момент. Сегодня подвезли лекарства от давления, бинты, маски медицинские, наладили походы в пункт обмена валюты. Договариваемся о том, чтобы приехал передвижной пункт обмена валюты. Может быть, завтра он у нас появится. Обстановка спокойная».