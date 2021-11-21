ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Политолог: К властям Польши плохо относятся в руководстве НАТО и ЕС

21.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Политолог: К властям Польши плохо относятся в руководстве НАТО и ЕС

Политологи отмечают, что Польша демонстрирует поведение незрелого политического подростка и пытается бравировать мифической защитой рубежей Европы банально из-за денег и штрафа после реформы судебной системы. 

Аналитики едины во мнении: Польша не может держать себя в руках и нарушила все международные нормы, когда применила к беженцам водомёты и газ. Совсем не для защиты Европы. Это – прямой шантаж отравленной водой.

Подробнее – в видеоинформации 


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политологи отмечают, что Польша демонстрирует поведение незрелого политического подростка и пытается бравировать мифической защитой рубежей Европы банально...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Обстановка спокойная» – Юрий Караев о лагере беженцев
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by