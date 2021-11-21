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Политолог: К властям Польши плохо относятся в руководстве НАТО и ЕС
Источник материала: ОНТ
Политологи отмечают, что Польша демонстрирует поведение незрелого политического подростка и пытается бравировать мифической защитой рубежей Европы банально из-за денег и штрафа после реформы судебной системы.
Аналитики едины во мнении: Польша не может держать себя в руках и нарушила все международные нормы, когда применила к беженцам водомёты и газ. Совсем не для защиты Европы. Это – прямой шантаж отравленной водой.
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Политологи отмечают, что Польша демонстрирует поведение незрелого политического подростка и пытается бравировать мифической защитой рубежей Европы банально...
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