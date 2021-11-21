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Девятимесячный младенец погиб в ДТП в Москве
Источник материала: ОНТ
В Москве (Россия) водитель «Газели» наехал на женщину с детьми. В результате ДТП погиб девятимесячный младенец. Об этом
Уточняется, что автомобиль наехал на женщину и двух мальчиков возрастом четыре года и девять месяцев. Младенец находился в коляске. Он скончался на месте аварии.
Четырехлетний ребенок и женщина в результате ДТП получили незначительные травмы.
По предварительным сведениям, мать шла с детьми по проезжей части дороги по направлению движения транспорта.
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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В Москве (Россия) водитель «Газели» наехал на женщину с детьми. В результате ДТП погиб девятимесячный младенец. Об этом информирует Госавтоинспекция Москвы....
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