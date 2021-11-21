Девятимесячный младенец погиб в ДТП в Москве

Источник материала: ОНТ

В Москве (Россия) водитель «Газели» наехал на женщину с детьми. В результате ДТП погиб девятимесячный младенец. Об этом информирует Госавтоинспекция Москвы.

Уточняется, что автомобиль наехал на женщину и двух мальчиков возрастом четыре года и девять месяцев. Младенец находился в коляске. Он скончался на месте аварии.

Четырехлетний ребенок и женщина в результате ДТП получили незначительные травмы.

По предварительным сведениям, мать шла с детьми по проезжей части дороги по направлению движения транспорта.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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