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Костюм из мужских усов сшили австралийские дизайнеры

21.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Костюм из мужских усов сшили австралийские дизайнеры

В Австралии художница Памела Клеман-Пасси совместно с брендом одежды Politix создала уникальный костюм Mo-Hair. Ткань наряда сделана из мужских усов, информирует портал Odditycentral.

Волосы мужских усов были вплетены в хлопковую ткань, так получился оригинальный материал. Из него был сшит однобортный костюм с шелковой подкладкой.

Источник отмечает, что костюм не предназначен для постоянной носки – его создали, чтобы привлечь внимание к мероприятию, посвященному проблемам здоровья мужчин.

Фото: Politix

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В Австралии художница Памела Клеман-Пасси совместно с брендом одежды Politix создала уникальный костюм Mo-Hair. Ткань наряда сделана из мужских усов, информирует портал...
 
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