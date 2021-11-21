Костюм из мужских усов сшили австралийские дизайнеры

Источник материала: ОНТ

В Австралии художница Памела Клеман-Пасси совместно с брендом одежды Politix создала уникальный костюм Mo-Hair. Ткань наряда сделана из мужских усов, информирует портал Odditycentral .

Волосы мужских усов были вплетены в хлопковую ткань, так получился оригинальный материал. Из него был сшит однобортный костюм с шелковой подкладкой.

Источник отмечает, что костюм не предназначен для постоянной носки – его создали, чтобы привлечь внимание к мероприятию, посвященному проблемам здоровья мужчин.

Фото: Politix

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