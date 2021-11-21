Белорусские батутисты завоевали вторую золотую медаль чемпионата мира

Источник материала: ОНТ

Белорусские батутисты Олег Рябцев и Андрей Буйлов принесли вторую золотую медаль чемпионата мира в командную копилку. Наши спортсмены стали лучшими в синхронных прыжках.

Белорусский дуэт был лучшим в квалификации и смог подтвердить свой класс в финале, получив высокую оценку – 52, 930 балла. Второй результат показали немецкие спортсмены, бронза – у французов. Отметим, что для опытного Олега Рябцева это уже не первое золото чемпионата мира в этом виде программы, а вот 17-летний Андрей Буйлов дебютировал на мировом форуме. Напомним, ранее белорусские батутисты завоевали золотые медали в командном турнире чемпионата мира. Планетарное первенство в Баку завершится завтра. В финале индивидуальных прыжков нашу команду представят Олег Рябцев и Андрей Буйлов.

ФОТО: t.me/noc_belarus

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