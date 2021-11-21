6-й минский роддом прошёл дезинфекцию и перейдет к работе в смешанном режиме

Источник материала: ОНТ

Больницы постепенно возвращаются в обычный режим работы. Сегодня 6-й минский роддом прошёл дезинфекцию – уже с понедельника он начнет работать в так называемом смешанном режиме.

6-я клиника – довольно большое учреждение. Здесь возобновят плановый приём, полностью в работу возвращается хирургическое отделение. Продезинфицировали изолятор травматологического корпуса. Последний этап мойки – в акушерско-гинекологическом корпусе.

Для беременных с диагностированным ковидом здесь предусмотрено 100 коек, почти столько же – для тех, у кого нет симптомов. Клиника, за исключением терапевтического корпуса, готова к приему пациентов.





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