Армейские части Беларуси принимают пополнение. Новобранцы приняли присягу

Источник материала: ОНТ

Армейские части Беларуси сегодня принимают пополнение! Новобранцы приняли присягу и поклялись защищать независимость родной страны.

Самая масштабная церемония – на плацу Объединённого центра подготовки прапорщиков и младших специалистов. Клятву на верность Родине произнесли более 2000 военнослужащих. С этого момента они должны с достоинством выполнять воинский долг. Важный день в жизни молодых бойцов прошёл в присутствии родных и близких.

Слова присяги звучали сегодня в воинских частях по всей стане. В Минской военной комендатуре этот ритуал для тех, кто будет нести службу в роте почётного караула. Впереди у молодого пополнения – нелегкая служба, освоение военных специальностей. Всего в Беларуси сегодня воинскую присягу приняли более 6000 бойцов срочной службы. И сегодня же у них первое увольнение.





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