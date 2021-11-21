«Самое главное – не оставаться равнодушным». Истории белорусов, которые помогают беженцам на границе. Проект «Хорошие люди»

Источник материала: ОНТ

Несмотря на поток видео с польской границы, есть моменты, которые всё же остаются за кадром. Речь о круглосуточной работе сотен белорусов. Многие буквально переехали в лагерь беженцев. Кто-то мог бы пройти мимо, но человеческие ценности и огромное желание помочь для них оказались важнее собственного свободного времени. Истории, которые оставляют след, в новом репортаже проекта «Хорошие люди».





Они совершенно ничего не знают о политике. Многие не понимают ни языка, ни происходящего вокруг. Все, что им остается, – это чувствовать и внимательно смотреть в глаза взрослым, которые тоже с трудом могут ответить на вопрос, почему в современном мире все это до сих пор возможно. Вот уже больше недели белорусы разных профессий круглосуточно находятся с ними рядом и часто тоже общаются одним взглядом. Но делают свою работу, потому что по-другому не могут.

Еще недавно все они жили в привычном графике, выезжали на вызовы в родных городах, по вечерам ужинали со своими семьями. О случившемся на границе узнали из новостей и сразу поняли, что теперь им самим придется практически переехать на границу. Такая работа.

Виктор Кессо, начальник пожарного аварийно-спасательного отряда Гродненского областного управления МЧС: «Знаете, все готовы пожертвовать своим личным временем. Мы успеем! Мы приедем в теплые дома, вернемся к семье, но при этом с чистой душой и спокойным сердцем, что мы хоть как-то помогли людям. Наша прямая обязанность – это оказывать помощь людям. Мы всегда объединены, мы всегда вместе, если мы едины, мы непобедимы, поэтому наш долг быть вместе и помогать людям».

О том, что происходит на польской границе, сегодня знают на всем континенте. Политики проводят совещания и переговоры, а в это время малышам просто нужен мяч. Не потому что эти дети из бедных семей, а потому что их семьи кому-то поверили и бежали от кошмара в родных странах. Жить в лесу, мерзнуть и голодать никто, конечно, не собирался. И каждый день находятся белорусы, у которых далеко не на словах за них действительно болит сердце.

Инга Кузнецова, врач выездной бригады скорой помощи г. Гродно: «Мне очень жалко женщин и детей, беременных очень много. Дети эти все хорошенькие. Они не понимают, куда их ведут, что надо спать на полу. Подходят люди – болит горло чаще всего, измеряют артериальное давление».

Сейчас на границе много людей в форме – военные, МЧС, врачи, пограничная служба. Все они, конечно, выполняют профессиональные обязанности. Только всё чаще с собой из города привозят конфеты, собирают детские игрушки и просто находят время, чтобы поиграть с детьми в футбол. Тем самым мячом, который для чьего-то семилетнего мира сейчас действительно очень важен.

Наталья Толкачёва, председатель Гродненской областной организации Белорусского Общества Красного Креста: «Такого количества людей, нуждающихся в поддержке, в одном месте мы еще не встречали. Сложные ситуации всегда показывают, кто есть кто. Люди, готовые помогать другим, находятся очень быстро. Здесь и БРСМ, и профсоюзы, и общественные организации многие нам помогают».

Не меняется здесь только одно общее ожидание для всех. Что скоро это обязательно закончится, они обязательно будут жить там, где не нужно прятаться в лесу или спать на бетонном полу. И весь этот кошмар получится забыть, а в памяти останутся только пусть скромные, но добрые поступки простых белорусов. И уверенность, что даже в самой сложной жизненной ситуации рядом обязательно найдутся хорошие люди.

Наталья Толкачёва, председатель Гродненской областной организации Белорусского Общества Красного Креста: «Я чувствую, что все это не зря, когда девочка получает помощь продуктовую, а у нее слезы на глазах. Чувствую, что все не зря, когда захожу в теплое помещение и вижу, что люди спят на подушках, укрыты теплыми одеялами. Я вижу, что мы здесь не зря, когда люди получают горячее питание, а дети молоко. Это дорого стоит».

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию: «Мы всегда готовы помогать тем людям, кто в этом нуждается. Смотрите, как молниеносно, быстро мы объединились в единое целое. Привыкнуть невозможно, это трогает за душу, за сердце. Самое главное сегодня – не оставаться равнодушным, а помогать».

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