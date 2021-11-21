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У россиянина нашли таракана в голове

21.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

У россиянина нашли таракана в голове

В Коломне (Московская область, Россия) медики извлекли из уха 57-летнего мужчины таракана. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного здравоохранения информирует агентство «Москва».

Пациент обратился за помощью, пожаловавшись на острую боль в ухе, возникшую утром. Россиянин предположил, что виновником может быть таракан. Специалист после осмотра обнаружил насекомое, чьи движения вызывали у мужчины болезненные ощущения.

Источник подчеркивает: оказавшиеся в ухе насекомые могут привести к серьезным проблемам со слухом. Попытки вытащить таракана самостоятельно могут привести к травмам перепонки – необходимо обращаться к врачам.

Фото: Pixabay

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В Коломне (Московская область, Россия) медики извлекли из уха 57-летнего мужчины таракана. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного здравоохранения информирует...
 
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