У россиянина нашли таракана в голове

Источник материала: ОНТ

В Коломне (Московская область, Россия) медики извлекли из уха 57-летнего мужчины таракана. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного здравоохранения информирует агентство «Москва».

Пациент обратился за помощью, пожаловавшись на острую боль в ухе, возникшую утром. Россиянин предположил, что виновником может быть таракан. Специалист после осмотра обнаружил насекомое, чьи движения вызывали у мужчины болезненные ощущения.

Источник подчеркивает: оказавшиеся в ухе насекомые могут привести к серьезным проблемам со слухом. Попытки вытащить таракана самостоятельно могут привести к травмам перепонки – необходимо обращаться к врачам.

Фото: Pixabay

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