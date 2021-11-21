Ситуация с беженцами на белорусско-польской границе. Главное за 20 ноября

Источник материала: ОНТ

На фоне тревожных сообщений и пугающих кадров с границы кризисный центр под Гродно кажется самым безопасным и спокойным местом. По крайней мере, для тех, кто бежал от войны и насилия в родных странах и неожиданно столкнулся с этим на границе демократической Европы. Безопасность беженцев (тех, что оказались на белорусской территории) – тема номер один, которой сейчас занимаются все возможные службы. Спасатели, врачи, волонтёры, переводчики, просто неравнодушные белорусы. Но не всем здесь рады – сегодняшний приезд представителей ООН не встретил ожидаемого одобрения. Репортаж Андрея Александрова.



Даже погода более снисходительна к беженцам, чем европейские политики. Пока переговоры по решению гуманитарного кризиса по вине Польши не двигаются с места, беженцы вышли погреться под солнцем. Здесь все живут в привычном ритме: утром водные процедуры, стирка, уборка.

Кто-то пораньше занимает очередь в пункт обмена валюты, другие заряжают телефоны или лежат в импровизированных постелях. Многие ещё не оправились от ночевок на холоде. Транспортно-логистический центр превратился городок. И если продолжать параллель, второй этаж, который облюбовали беженцы, можно сказать, спальный район. Сюда попадает мало дневного света, поэтому здесь очень много женщин и детей. Они могут спокойно отдохнуть.

По-прежнему круглые сутки за помощью к медикам обращаются беженцы, пережившие холодные ночёвки и газовые атаки польских силовиков. Эта женщина просто рухнула без сил на землю – её тут же отвели в скорую. Скорее всего, придётся госпитализировать.

Ибрагиму – 22 года. Он не ходит, и у него нет рук. Отец мечтает о том, чтобы сыну сделали операцию. Именно ради этого они преодолели тысячи километров и все эти испытания, чтобы попасть в Германию.

У матери этой девушки тоже серьёзные проблемы – она перенесла пересадку почки, нуждается в препаратах, запасы которых подходят к концу. Медики её внимательно выслушали и занялись поиском аналогов. И пока в кризисном центре идёт уже рутинная жизнь, с границы поступают всё новые свидетельства зверств. Их ничем не объяснить.

Откуда такая жестокость? Польские силовики буквально вышвыривают беженцев на белорусскую территорию. На кадрах видно, как рыдает женщина – дело в том, что её ребёнок остался у поляков. И пока мы ничего не знаем о его судьбе.

Тем временем белорусы продолжают помогать беженцам всеми возможными способами – подвозят горячее питание, средства гигиены и другие необходимые вещи. В общем, работа кипит, но лишь с белорусской стороны. Своего рода показательным стал приезд представителей ООН: к беженцам спиной, с прессой не многословны. И пока произносят набор мёртвых общих фраз, позади крики тех, кого международные чиновники по-прежнему не хотят слышать.

Возможно, не такого приёма гости из ООН ожидали. Поэтому общаются неохотно. В общем, ни помощи, ни хороших новостей. Ещё один бесполезный визит.

Выражаясь спортивным языком, представители Объединённых Наций показали лучшее время на круге по лагерю. Спрятались в палатке подальше от беженцев, но не от нашей съёмочной группы. То, что условия не очень, но лучше, чем на улице, и без поверхностной аналитики понятно. Жаль, что по делу ничего не сказали.

Пока от европейцев и международных организаций никакой помощи нет! Всё делают исключительно белорусы. С гостинцами приехала матушка Гавриила – дети её рады видеть больше других. Она уже приезжала в стихийный лагерь с едой и сладостями. Как раз в тот момент, когда польские силовики устроили на границе газовую атаку. Досталось и ей.

Продолжают работу следователи. Они опрашивают пострадавших и свидетелей жестоких действий польских силовиков. Уже известно, что серьезно пострадали 109 человек, в том числе женщины и дети. Но даже они не стали преградой.

Место, где сейчас находятся беженцы, должно быть в первую очередь безопасным. Усилить меры – прямое поручение Президента. Круглосуточные дежурства спасателей, по человеку на всех входах и выходах, огнетушители и даже оповещение на трех языках.

Подъезд техники и маршруты проработаны, гидранты – под давлением, видеонаблюдение – круглые сутки. За безопасностью здесь следят в оба. Если не эту, то какую ситуацию можно назвать чрезвычайной?

Контролируют ситуацию и с порядком. В частности, прокомментировали и публикации о недовольстве торговлей на территории центра. Доступно о попытках желающих нажиться на чужом горе добавил и помощник Президента по Гродненской области.

Сейчас беженцы готовятся к очередной ночи. К какой по счёту? Многие здесь уже не считают. И постоянно спрашивают у журналистов, есть ли хорошие новости. Остаётся отвечать: «Мы надеемся на лучшее». Ведь Польша от своей воинствующей антигуманной политики не отказывается, перечеркнув каждую строчку всех международных конвенций и норм, а Брюссель лишь на словах помогать готов, но пока даже не приступил к выполнению обещанных договорённостей.

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