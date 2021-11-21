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Петришенко: происходящее на границе выходит за рамки человеческого понимания

21.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Петришенко: происходящее на границе выходит за рамки человеческого понимания

Беларусь решает проблемы беженцев фактически в одиночестве. Есть определённые международные стандарты, договорённости на высшем уровне с руководством Германии и поток обещаний из ЕС. Но даже при этом европейские партнёры не спешат переходить к реальным делам, отметили в правительстве Беларуси.

Подробнее – в видеоинформации.



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Беларусь решает проблемы беженцев фактически в одиночестве. Есть определённые международные стандарты, договорённости на высшем уровне с руководством Германии и...
 
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