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Петришенко: происходящее на границе выходит за рамки человеческого понимания
Источник материала: ОНТ
Беларусь решает проблемы беженцев фактически в одиночестве. Есть определённые международные стандарты, договорённости на высшем уровне с руководством Германии и поток обещаний из ЕС. Но даже при этом европейские партнёры не спешат переходить к реальным делам, отметили в правительстве Беларуси.
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Беларусь решает проблемы беженцев фактически в одиночестве. Есть определённые международные стандарты, договорённости на высшем уровне с руководством Германии и...
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