Frontex: в 2020 году поток нелегальной миграции в ЕС составил 100 тыс. человек

Источник материала: ОНТ

Людские потоки – гигантский, невероятно прибыльный и преступный бизнес. О том, что нелегальный ввоз – статья дохода трансевропейских преступных групп, на неделе подтвердил ряд немецких СМИ и даже одно из самых известных политических медиа Евросоюза Euro Observer.

Как выяснилось, европолиции давно известно, что в этот бизнес вовлечены до 40 тыс. человек, а его оборот, по данным Европола, – от 3 до 6 млрд евро в год. А вот что уж совсем показательно – планы по арестам таких «бизнесменов». Так, в будущем году в Европе планируют задержать по меньшей мере 1400 человек, торгующих человеческими судьбами.

И заметьте, эти преступники, безусловно, давно утратившие право на статус людей, граждане их союза! При этом в странах ЕС раскрывают все новые каналы незаконной переправки людей. На днях двое граждан Германии и имеющий вид на жительство в Польше украинец были задержаны при перевозке беженцев в Польше. Там же арестовали двоих сирийцев, нелегально перевозивших 22 беженцев на грузовом автомобиле с немецкими номерами.

О том, что замешаны в этих схемах уж точно не белорусы, неоднократно заявлял и Александр Лукашенко. Нынешняя драма с беженцами вдоль границы ЕС на нашей территории – буквально капля в море нелегального потока в Европу.

Так, в прошлом, ковидном году в закрытые на все засовы страны ЕС попало около 100 тыс. человек, отмечает Frontex (агентство Европейского союза по безопасности внешних границ). Причем на итальянском и балканском направлениях цифры прибывших еще и выросли.

В этом году масштабы вряд ли уменьшатся. Да и с чего бы? По данным ООН, американская оккупация привела к тому, что в Ираке 10 млн человек бежали из родных домов.

Афганистан, по данным «Ассошиэйтед Пресс», за годы позорно завершенной авантюры США и их союзников уже покинули 2 млн граждан.

Война в Ливии, инициированная США и Европой, не завершилась до сих пор – а значит, и число беженцев оттуда пока никак не может быть подсчитано окончательно!

И это цифры, которые находятся только в открытом доступе в европейских официальных источников и «гуляют» по СМИ их стран. В том числе тех, кто принимал самое активное участие в военных операциях в Африке, на Ближнем и Среднем Востоке – иными словами, тех, кто несет ответственность за приток беженцев в Европу.

Помножим это на их «политику открытых дверей». Но виноваты, конечно, как всегда… не они.

Подписывайтесь на нас в Telegram