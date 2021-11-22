Александр Рар: Польша хочет сделать из Европы крепость против восточных соседей, возвести новый «железный кордон»

Источник материала: ОНТ

По иронии судьбы, люди, которые сейчас застряли на польской границе, – это жертвы тех стран, куда они так стремятся попасть. Готов ли Запад признать ошибки «политики открытых дверей» и за нее ответить? Или, как в той рекламе, «имидж – все»? Ответы на эти вопросы в эфире программы «Контуры» на ОНТ попытался дать немецкий журналист-международник Александр Рар.

Александр Рар, журналист, политолог: Польша ведет свою политику – это естественно. Но не безуспешно. Она, конечно, ужасно злится на Германию, считает, что Германия спровоцировала эту политику открытых дверей и приход беженцев в Европу. Но она тоже находится под санкциями ЕС. Для того, чтобы этого избежать, сейчас нужно, конечно, выставить себя спасителем Европы от нового татарского ига, которое в Европу идет с востока. Или от агрессивной России, агрессивной Беларуси и так далее. Эта политика жесткой политики достаточно понятна, но в то же время абсолютно неправильна. Потому что нагнетает только новую агрессию, новое противостояние, из которого придется потом всем выходить… Фактически сейчас вся Восточная Европа поддерживает идею Польши сделать из Европейского союза крепость, а не политику открытых дверей. Что преследуют и некоторые страны НАТО. Просто такой политикой создать новый «железный кордон», как это было после Первой мировой войны. Чтобы отгородить Европу, сделать ее не только крепостью против беженцев, но и против восточных соседей, которые не должны быть в этой Европе. Я думаю, что надо обращать внимание в первую очередь вот на эти долгосрочные перспективы, очень опасные, кстати говоря.

Вы общаетесь с рядовыми немцами – что они говорят?

Александр Рар, журналист, политолог: Люди все-таки читают газеты, а газеты пишут о конфликте, вы знаете как, – обвиняют во всем Лукашенко и даже Путина, а Европа не признает свои ошибки. Со временем, конечно, люди начнут думать, понимать, видеть все по-разному. Ведь миграционный конфликт не уходит. Миграционный вызов – это самый опасный и главный вызов для ЕС на следующие годы. Я, кстати, помню, когда я в 2007 году брал интервью у Лукашенко, а тогда эти миграционные потоки уже были, в основном с юга, но он мне тогда сказал, что нельзя забывать о том, что Европа большая, есть и другие направления. И он тогда предлагал сотрудничество с Германией. Но вы понимаете, еще до этого кризиса никто не мог и не хотел представлять себе, анализировать, что беженцы все равно будут искать любые пути, чтобы попасть в Европу. В Европе есть такое законодательство, что если человек уже находится на её территории, то его так быстро оттуда уже не выгонят. Его примут, ему дадут деньги, будут анализировать, насколько он соответствует понятию политического беженца. Люди это знают, поэтому хотят именно в Германию, в Западную Европу, не в Восточную. Этих людей-то тоже можно понять. Они бегут из гражданских войн, из бедноты. Кстати, из войн, которые спровоцировал Запад. Нечего там шишки в Россию кидать в этом отношении. Афганистан, Ливия, Ирак – кто это натворил, кто разрушил эти государства? На это тоже надо объективно посмотреть. Госпожа Меркель в принципе права, что она позвонила Лукашенко. В конечном итоге, нужно этот вопрос не политизировать, а смотреть на него, как на один из главных вызовов будущего для нас всех.





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