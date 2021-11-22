Представители ВОЗ побывали в кризисном центре, где разместились беженцы

Источник материала: ОНТ

Несколько тысяч беженцев, которые разместились в кризисном центре под Гродно, сыты, их сон не зависит от капризов ноябрьской погоды, а их дети могут поиграть, не опасаясь, что попадут под ядовитый дождь из-под польских водометов. И, поверьте, это немало. Как прошел воскресный день в этом временном доме для тех, кто все же ищет постоянство?





Беженцы готовятся к ночлегу. День прошел в уже привычном ритме – стирка, уборка, завтрак, обед и ужин. А еще очередной подвоз гуманитарной помощи от неравнодушных белорусов.

Событием дня стал визит представителей Всемирной организации здравоохранения. С ним связывали большие надежды. Беженцы обступили гостей, рассказывали и про ночевки под открытым небом, и про агрессивно жаркий прием польскими силовиками, и про то, как они не перестают надеяться, что их наконец-таки пропустят в Германию. Ведь каждому здесь есть что рассказать – от личных трагедий до проблем со здоровьем.

Люди задавали вопросы – каким образом их проблему собираются решать. И остались разочарованы ответом. Тем более что обстановка на самой границе остается напряженной. Здесь, в лагере, получили необходимую помощь, но стихийные группы все же есть возле кордона. И они продолжают пытаться попасть в Евросоюз. В лагере, по крайней мере между беженцами, ходят такие разговоры, видимо, они черпают эту информацию из своих источников, из своих чатов. Этому есть подтверждение, взять хотя бы недавний случай, когда польские силовики разлучили мать с ребенком, выбросив женщину на белорусскую территорию. В ответ на рыдания силовики кричали, что ребенок останется у них. Пока польские власти продолжают игнорировать гуманитарный кризис и при этом, что важно, не устают заявлять о попытках прорыва их границы.

По словам погранведомства Польши, они за последние сутки предотвратили 200 попыток прорыва, но их подробности не разглашают. Те самые попытки прорваться в Евросоюз никуда не делись, только вот официальная Варшава упорно молчит про применение силы и страдания людей. А беженцы здесь, в кризисном центре, на себе это ощутили. И их это возмущает.

Надо сказать, что относительно спокойная ситуация здесь, на участке границы вблизи пункта пропуска «Брузги», и то, только потому, что беженцы сейчас приходят в себя в теплом помещении. К тому же оказывается необходимая помощь белорусами. Что касается ситуации на границе с Евросоюзом в целом – проблема никуда не делась. Беженцы снова и снова пытаются попасть туда, куда их позвали. Следим за ситуацией.

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