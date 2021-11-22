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Почему Запад обвинил Россию в кризисе на белорусско-польской границе и какие последствия может повлечь эскалация?
Источник материала: ОНТ
На этой неделе кремлёвская правительственная связь явно была перегружена. Москва говорила с Берлином, Парижем и дважды с Минском. Главная тема, конечно, гуманитарный кризис на польской границе. Обсуждали, безусловно, это и раньше, но Россия старалась вести себя дипломатично и сдержанно. Привычные обвинения в создании «империи зла», новые – в организации потока беженцев и заказе чуть ли не нападения на Европу: здесь к этому привыкли и считают, что на некоторых не нужно обижаться. Но вот публично и резко высказаться Кремль все-таки заставили: не пустые слова, а польские водометы и химатака против безоружных людей.
Это сводит на нет, считают в России, все попытки решить проблему дипломатическим путем. Подножку, в первую очередь, подставляют Ангеле Меркель. Она старается с Минском договариваться, а Польша и Прибалтика еще даже не принятые решения уже готовы саботировать. В Москве хорошо понимают почему. В данном случае выгодоприобретатели совсем не несчастные беженцы. Будь так, напоминают в России, саму эту катастрофическую ситуацию, можно было предотвратить. Беларусь предлагала европейским партнерам начать диалог о потоках мигрантов еще с апреля, но разве странам ЕС и той же Польше было до того? Они же шатали наш «режим» и сами судились друг с другом. Сейчас для Варшавы удобный момент – через нагнетание взять реванш. Ни Беларусь, ни Россия подыгрывать авантюристам не готовы.
Отсюда попытка Варшавы вывести кризис далеко за пределы пограничного перехода «Кузница». Поэтому и нападки на Россию, и усиление антибелорусской риторики. Виноватый назначен, и, собственно, с ним можно и нужно воевать. То, что напротив безоружные люди, женщины, дети – это такие фронтовые издержки. Брюсселю в этом случае не нужно оправдываться, Варшава получает шанс на финансовую поддержку и возможность на беженцах подзаработать, а США как лидер стран НАТО – просто усиливает свои военные базы на Востоке. А это уже игра с огнем. Кстати, на этой неделе Путин поставил перед МИДом задачу требовать от западных партнеров соблюдения международных договорённостей и предоставления серьезных долгосрочных гарантий обеспечения общей безопасности. Хотя в Москве хорошо понимают, что в последнее время договороспособность у партнеров, как у шулера за карточным столом. Часто не честно и поэтому не надежно.
Но привыкнуть к тому, что людей забрасывают светошумовыми гранатами, травят, как тараканов, и заливают газом, невозможно. В другой ситуации, наверное, Минск и Москва могли бы рассматривать такое поведение поляков как прямое нападение на Союзное государство. Но все всё понимают, им же это только и нужно. Кстати, изначально задачу не поддаваться на провокации Варшавы и не идти на развязывание вооруженного конфликта перед силовиками поставил именно Александр Лукашенко. Партнеры нам за это – новые санкции и натовские танки в 15-ти километрах от границы.
Четвертая статья договора НАТО – это прямое вовлечение всего альянса в противостояние с Беларусью, а значит, в соответствии с Союзной военной доктриной, и с Россией. Пока в виде консультаций. Но нет гарантии, что в таком случае горячие головы не задействуют и пятую статью – она уже о коллективной самообороне. Пыл остудили напоминанием и из Минска, и из Москвы: в случае обострения ситуации региональная группировка войск Союзного государства будет развернута в считанные часы. Белорусские войска уже сейчас в режиме повышенной боевой готовности.
Надо сказать, это подействовало. Варшава быстро изменила «показания» и заявила, что все-таки запускать 4-ю статью договора НАТО пока нет необходимости. Запад выдохнул и вернулся к политическим пикировкам. Активнее всего – Британия. Они снова обвинили в гуманитарном кризисе Россию и заявили – цитата – «что намерены стоять плечом к плечу с союзниками в регионе, которые находятся на передовой в борьбе за свободу». В Москве даже не удивились.
О своих преступлениях на Ближнем Востоке Запад не вспоминает. А ведь после длительных и разрушительных военных операций США и их союзников по НАТО в Афганистане, Ираке, Сирии и Ливии в Европу хлынули массовые потоки беженцев. Т.е. делают они, а виноваты снова русские. На предложение Министру иностранных дел на этой неделе, например, журналист из Швеции предложил вроде бы даже забеспокоиться из-за плохих отношений с «западными демократиями». Какой вопрос – такой ответ.
- Готова ли Россия сделать со своей стороны что-то для того, чтобы исправить «печальные» отношения с западными демократиями? Если отношения останутся в этом же плачевном состоянии, то беспокоится ли Россия по этому поводу?
Неприлично, но привычно. И поэтому, безусловно, пока не разрешится гуманитарный кризис на границе с Польшей, в адрес Москвы будут лететь новые обвинения.
Эксперты говорят, что гибридная война Запада против России, а вместе с ней и против Беларуси идёт уже пять столетий и будет продолжаться. Партнеры будут действовать хитрее, но не менее вызывающее. И кризис на польской границе все это только подтверждает. Когда не удалось продавить Минск и заставить Москву жестко ответить на провокации, в ход снова пошли отработанные у нас технологии подрыва власти из вне. Вот Вашингтон, например, уже назначил России нового президента. В Конгресс США внесен проект резолюции о непризнании Владимира Путина победителем выборов, которые еще не состоялись. В 2024 году. Где логика? Кажется, она как раз и заканчивается на контрольной полосе польской границы.
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Почему Запад обвинил Россию в кризисе на белорусско-польской границе и какие последствия может повлечь эскалация?
На этой неделе кремлёвская правительственная связь явно была перегружена. Москва говорила с Берлином, Парижем и дважды с Минском. Главная тема, конечно,...
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