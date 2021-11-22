Почему Запад обвинил Россию в кризисе на белорусско-польской границе и какие последствия может повлечь эскалация?

Источник материала: ОНТ

На этой неделе кремлёвская правительственная связь явно была перегружена. Москва говорила с Берлином, Парижем и дважды с Минском. Главная тема, конечно, гуманитарный кризис на польской границе. Обсуждали, безусловно, это и раньше, но Россия старалась вести себя дипломатично и сдержанно. Привычные обвинения в создании «империи зла», новые – в организации потока беженцев и заказе чуть ли не нападения на Европу: здесь к этому привыкли и считают, что на некоторых не нужно обижаться. Но вот публично и резко высказаться Кремль все-таки заставили: не пустые слова, а польские водометы и химатака против безоружных людей.





Это сводит на нет, считают в России, все попытки решить проблему дипломатическим путем. Подножку, в первую очередь, подставляют Ангеле Меркель. Она старается с Минском договариваться, а Польша и Прибалтика еще даже не принятые решения уже готовы саботировать. В Москве хорошо понимают почему. В данном случае выгодоприобретатели совсем не несчастные беженцы. Будь так, напоминают в России, саму эту катастрофическую ситуацию, можно было предотвратить. Беларусь предлагала европейским партнерам начать диалог о потоках мигрантов еще с апреля, но разве странам ЕС и той же Польше было до того? Они же шатали наш «режим» и сами судились друг с другом. Сейчас для Варшавы удобный момент – через нагнетание взять реванш. Ни Беларусь, ни Россия подыгрывать авантюристам не готовы.

Алексей Мухин, директор Центра политической информации (Россия): «Россия обозначила довольно четко. И Владимир Путин четко сказал: ЕС, а Польша член ЕС пока еще, должен выйти на прямой диалог с Минском. Как сказала Ангела Меркель, цитирую, "с Президентом Лукашенко", вообще-то, на секундочку. Потому что серьезный политик Ангела Меркель, конечно же, не воспринимает Тихановскую как президента – это не то. И здесь, на мой взгляд, и премьер и президент Польши выглядят несколько странно. Я не хочу говорить более грубые слова, но они выглядят несколько странно со своими заявлениями и в адрес Беларуси, и в адрес России».

Отсюда попытка Варшавы вывести кризис далеко за пределы пограничного перехода «Кузница». Поэтому и нападки на Россию, и усиление антибелорусской риторики. Виноватый назначен, и, собственно, с ним можно и нужно воевать. То, что напротив безоружные люди, женщины, дети – это такие фронтовые издержки. Брюсселю в этом случае не нужно оправдываться, Варшава получает шанс на финансовую поддержку и возможность на беженцах подзаработать, а США как лидер стран НАТО – просто усиливает свои военные базы на Востоке. А это уже игра с огнем. Кстати, на этой неделе Путин поставил перед МИДом задачу требовать от западных партнеров соблюдения международных договорённостей и предоставления серьезных долгосрочных гарантий обеспечения общей безопасности. Хотя в Москве хорошо понимают, что в последнее время договороспособность у партнеров, как у шулера за карточным столом. Часто не честно и поэтому не надежно.

Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов: «Мы уже довольно давно не можем рассматривать Запад в качестве совместного с Беларусью нашего надежного партнера. Запад всегда играет исключительно в собственных интересах. И пытается сбрасывать и весь внутриполитический негатив, и весь экономический негатив, который в этих странах есть, на проблемы с Россией, на российскую угрозу, теперь и на белорусскую угрозу. К чему белорусы, наверное, уже начали даже немного привыкать».

Но привыкнуть к тому, что людей забрасывают светошумовыми гранатами, травят, как тараканов, и заливают газом, невозможно. В другой ситуации, наверное, Минск и Москва могли бы рассматривать такое поведение поляков как прямое нападение на Союзное государство. Но все всё понимают, им же это только и нужно. Кстати, изначально задачу не поддаваться на провокации Варшавы и не идти на развязывание вооруженного конфликта перед силовиками поставил именно Александр Лукашенко. Партнеры нам за это – новые санкции и натовские танки в 15-ти километрах от границы.

Армен Гаспарян, политолог: «Брюссель анонсировал работу над шестым санкционным пакетом. Вот он как раз и будет в определенной степени маркером по миграционной составной части, но его влияние на белорусскую экономку, мне кажется, будет примерно таким же, как и предыдущие все пакеты. Если кто-то рассчитывает в Брюсселе, что таким образом можно изменить представление жителей республики о тех политических процессах, которые происходят, то мне кажется, что это, мягко говоря, глуповатая модель… Я с ужасом смотрю, как, по сути дела, ради выставления Польши в очередной раз жертвой, для того, чтобы сбить накал польских сложностей с Европейским союзом, по сути дела, используются совершенно грязные провокации, когда четыре страны, которые до этого больше всех раскачивали ситуацию вокруг Беларуси, начинают говорить о том, чтобы срочно собрать саммит северо-атлантического альянса и актуализируем 4-ю статью. Т.е. будем использовать войска НАТО для решения вопросов мигрантов с Беларусью».

Четвертая статья договора НАТО – это прямое вовлечение всего альянса в противостояние с Беларусью, а значит, в соответствии с Союзной военной доктриной, и с Россией. Пока в виде консультаций. Но нет гарантии, что в таком случае горячие головы не задействуют и пятую статью – она уже о коллективной самообороне. Пыл остудили напоминанием и из Минска, и из Москвы: в случае обострения ситуации региональная группировка войск Союзного государства будет развернута в считанные часы. Белорусские войска уже сейчас в режиме повышенной боевой готовности.

Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси: «У нас есть части постоянной готовности, которые по решению Главнокомандующего выдвинутся в кратчайшие сроки, займут, по-военному говоря, на картах определенные рубежи, районы для адекватного реагирования для того, чтобы ответить и не допустить вот этих провокаций, захвата, не дай Бог, конечно, территорий. У нас есть и сухопутные войска, ракетные части, войска артиллерии, есть авиация, которая находится на боевом дежурстве, определены площадки "подскока". Если, конечно, горячие головы вздумают развязать конфликт, они получат, говоря простым языком, очень сильно».

Надо сказать, это подействовало. Варшава быстро изменила «показания» и заявила, что все-таки запускать 4-ю статью договора НАТО пока нет необходимости. Запад выдохнул и вернулся к политическим пикировкам. Активнее всего – Британия. Они снова обвинили в гуманитарном кризисе Россию и заявили – цитата – «что намерены стоять плечом к плечу с союзниками в регионе, которые находятся на передовой в борьбе за свободу». В Москве даже не удивились.

Алексей Мартынов, политолог (Россия): «Поляки подобные "изящные" решения не в состоянии генерировать совершенно точно. Они как были "гиеной Европы" 100 и 70 лет назад, они такой же гиеной остались. Только в некоей другой реальности, с другими запахами».

О своих преступлениях на Ближнем Востоке Запад не вспоминает. А ведь после длительных и разрушительных военных операций США и их союзников по НАТО в Афганистане, Ираке, Сирии и Ливии в Европу хлынули массовые потоки беженцев. Т.е. делают они, а виноваты снова русские. На предложение Министру иностранных дел на этой неделе, например, журналист из Швеции предложил вроде бы даже забеспокоиться из-за плохих отношений с «западными демократиями». Какой вопрос – такой ответ.

- Готова ли Россия сделать со своей стороны что-то для того, чтобы исправить «печальные» отношения с западными демократиями? Если отношения останутся в этом же плачевном состоянии, то беспокоится ли Россия по этому поводу?

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: «Это уже стало такой традицией наших западных коллег. Видите, это уже внедряется в мысли и в самовосприятие таких всегда нейтральных, умеренных стран как Швеция, и этот менталитет проникает в умы представителей СМИ. Когда вы так требовательно спрашиваете, что Россия собирается делать для того, чтобы понравиться западным демократиям, – это же неприлично».

Неприлично, но привычно. И поэтому, безусловно, пока не разрешится гуманитарный кризис на границе с Польшей, в адрес Москвы будут лететь новые обвинения.

Эксперты говорят, что гибридная война Запада против России, а вместе с ней и против Беларуси идёт уже пять столетий и будет продолжаться. Партнеры будут действовать хитрее, но не менее вызывающее. И кризис на польской границе все это только подтверждает. Когда не удалось продавить Минск и заставить Москву жестко ответить на провокации, в ход снова пошли отработанные у нас технологии подрыва власти из вне. Вот Вашингтон, например, уже назначил России нового президента. В Конгресс США внесен проект резолюции о непризнании Владимира Путина победителем выборов, которые еще не состоялись. В 2024 году. Где логика? Кажется, она как раз и заканчивается на контрольной полосе польской границы.





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