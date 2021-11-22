Михаил Гусман: Нужно сконцентрироваться на конкретных шагах по разрешению кризиса, а не надеяться на единодушие Европы

Источник материала: ОНТ

Каков исторический контекст нынешнего кризиса на белорусско-польской границе и на какие конкретные меры следует пойти Европе для его разрешения? На эти вопросы в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ ответил российский журналист Михаил Гусман.

Михаил Гусман, журналист: Нынешний кризис начался, как считают эксперты, где-то в 2015 году, и там много причин: и война в Сирии, и в Афганистане, и Ливия, и Ирак… Все вместе – подтолкнуло людей в страны, где, как им казалось, они смогут найти прибежище. В страны Европы. Тысячи людей пытались переплыть на лодках море, погибло много людей. Надо сказать, что ЕС был категорически в тот момент не готов к этой ситуации. Ни организационно, ни технически, ни финансово. И сейчас, мне кажется, очень важен диалог еще действующего федерального канцлера Ангелы Меркель с Александром Лукашенко. Потому что да, она сказала, что не представляет весь Евросоюз в этом диалоге, но и Беларусь не зазывала к себе этих людей.

Конечно, для Беларуси, а называются разные цифры, чаще всего – от 5 до 7 тыс. человек, вот примерная цифра, она, конечно, большая для Беларуси. Это не такая большая страна. Но, с другой стороны, на фоне, скажем, 2 млн беженцев, которые сейчас находятся в движении, это цифра небольшая.

Поэтому мне видится решение этого кризиса в том, чтобы был налажен диалог… Беларусь уже сделала многое, она развернула логистический центр, переселила туда людей, люди обогреты, люди имеют питание. Нельзя не испытывать чувство сострадания к этим людям.