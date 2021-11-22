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Михаил Гусман: Нужно сконцентрироваться на конкретных шагах по разрешению кризиса, а не надеяться на единодушие Европы

22.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Каков исторический контекст нынешнего кризиса на белорусско-польской границе и на какие конкретные меры следует пойти Европе для его разрешения? На эти вопросы в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ ответил российский журналист Михаил Гусман.

Михаил Гусман, журналист: Нынешний кризис начался, как считают эксперты, где-то в 2015 году, и там много причин: и война в Сирии, и в Афганистане, и Ливия, и Ирак… Все вместе – подтолкнуло людей в страны, где, как им казалось, они смогут найти прибежище. В страны Европы. Тысячи людей пытались переплыть на лодках море, погибло много людей. Надо сказать, что ЕС был категорически в тот момент не готов к этой ситуации. Ни организационно, ни технически, ни финансово. И сейчас, мне кажется, очень важен диалог еще действующего федерального канцлера Ангелы Меркель с Александром Лукашенко. Потому что да, она сказала, что не представляет весь Евросоюз в этом диалоге, но и Беларусь не зазывала к себе этих людей. 

Конечно, для Беларуси, а называются разные цифры, чаще всего – от 5 до 7 тыс. человек, вот примерная цифра, она, конечно, большая для Беларуси. Это не такая большая страна. Но, с другой стороны, на фоне, скажем, 2 млн беженцев, которые сейчас находятся в движении, это цифра небольшая.

Поэтому мне видится решение этого кризиса в том, чтобы был налажен диалог… Беларусь уже сделала многое, она развернула логистический центр, переселила туда людей, люди обогреты, люди имеют питание. Нельзя не испытывать чувство сострадания к этим людям.

Михаил Соломонович, что до решения нынешней ситуации. Готова ли единая Европа проявить единство?

Михаил Гусман, журналист: Ожидать единства Европы и полного единодушия в восприятии кризиса на белорусско-польской границе вряд ли стоит, не надо на это надеяться. Сейчас следует сконцентрироваться на тех конкретных шагах, которые позволят этот кризис разрешить. Это первично. А ждать, что кто-то прозреет или проявит ранее несвойственное благоразумие, я бы не стал. Надо сейчас полностью отдаться задачам конкретного решения конкретной проблемы, взаимодействию с теми, кто хочет и может в этом содействовать. Президент России Владимир Путин совершенно правильно направил госпожу Меркель к Александру Лукашенко. С ним и надо в диалоге, в поиске взаимоприемлемых решений выходить на результат по решению кризиса.

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