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После продолжительной болезни умерла актриса Нина Русланова

22.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

После продолжительной болезни умерла актриса Нина Русланова

В возрасте 75 лет скончалась актриса народная артистка России Нина Русланова, информирует «ТАСС».

По сообщению российского Союза кинематорафистов, Нина Ивановна Русланова умерла на 76-м году жизни после продолжительной болезни.

Нина Русланова известна по ролям в фильмах «Тени исчезают в полдень», «Собачье сердце», «Афоня», «Будьте моим мужем».

Фото: Twitter

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В возрасте 75 лет скончалась актриса народная артистка России Нина Русланова, информирует «ТАСС». По сообщению российского Союза кинематорафистов, Нина Ивановна...
 
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