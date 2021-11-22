После продолжительной болезни умерла актриса Нина Русланова

Источник материала: ОНТ

В возрасте 75 лет скончалась актриса народная артистка России Нина Русланова, информирует «ТАСС».

По сообщению российского Союза кинематорафистов, Нина Ивановна Русланова умерла на 76-м году жизни после продолжительной болезни.

Нина Русланова известна по ролям в фильмах «Тени исчезают в полдень», «Собачье сердце», «Афоня», «Будьте моим мужем».

Фото: Twitter

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