Зачем Польша обостряет отношения с Беларусью и о чем врет Матеуш Моравецкий? Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

«Угроза с востока» – тема еврогастролей премьера Моравецкого. Сегодня благодарный, но немногочисленный прибалтийский зритель. В репертуаре – уже известные хиты про санкции и закрытие границ. Но на любой словесный яд у нас найдется свое эффективное противоядие. Новая и весьма щедрая порция правды от Глеба Лаврова.





Нормального вечера тебе, зритель. Ибо для того, чтобы он не был добрым, спокойным, в общем, обычным вечером поздней осени, когда почти все дела сделаны, работают в поте лица, как в самое жаркое утро весенней посевной, совсем другого дела сеятели. Ну, назовем их, «Деятели ветра». И я сейчас НЕ про Байдена. С ним, ин год они траст, все в порядке. С одной стороны. У него теперь и справка есть. Даже заявил, что будет баллотироваться в президенты Империи Добра в 2024 году. Вот представляю, как в этот момент почернели от злости некоторые американские вице-президенты.

Я, зритель, про другого деятеля той же геополитической стороны сейчас тебе расскажу. Который давно ветер сеет в надежде бурю, да пострашнее, пожать. Про премьера Польши Моравецкого. Этот тоже любит что-нибудь заявить. Да погромче. Из последнего: «Польша рассматривает возможность серьезных санкций против Беларуси, включая закрытие границы», – заявил Моравецкий. Фразу, зритель, запомни, пожалуйста, она СЕГОДНЯ рефреном будет.

А всего 18 ноября тот же премьер сказал, что опасается эскалации конфликта с Беларусью. «В настоящее время ситуация стабильна, но она становится все более угрожающей», – в интервью немецкой газете «Бильд» заявил Моравецкий. И, казалось бы, опасаешься ты эскалации, так не делай шагов по эскалации… Но Моравецкий – своему слову хозяин. По-ихнему Пан. Захотел – одно сказал. Захотел – тут же себя опроверг. Трех дней прошло, а четырех – нет. Во всем мире это фейк РОТотворный называется. А за Бугом – это пример премьера. Который из кожи вон лезет, чтобы эскалацию обустроить. Не с газом, как раньше, так с беженцами. Не с ними, так другой повод придумает… И при этом отвечать за последствия эскалации в одиночку премьер боится.

Потому, из того же интервью евросоюзовскому изданию, «поляки полны решимости любыми средствами (про «любые средства», тоже, кстати, зритель, запомни) защитить свою границу и восточную границу Европы от мигрантов», – заявил Моравецкий. То есть выступил апологетом Евросоюза и его бравым, возможно, последним, защитником с газовой гранатой, как одно известное млекопитающее, в руках. И водометом наперевес.

А меньше месяца тому тот же Моравецкий, бо Боливар не выдержит двоих, дал интервью британской, то есть не евросоюзовской, «Файненшл Таймс». И британцам, которых потом в Польше все перепечатали, Моравецкий заявил следующее: «Европейский союз разговаривает с Варшавой "с пистолетом у виска", угрожая санкциями. Мы будем защищаться любым средствами, если Еврокомиссия начнет [против Польши] "Третью мировую войну"». На слова защитника и апологета Евросоюза не похоже. Значит, или тогда, или тогда – фейк!

Но такое вообще часто бывает, если хоть что-то где-то «заявил Моравецкий». Потому что, что он ни заяви, проблем у вверенной ему территории меньше не будет. За незаконные законы новые – и Евросоюз по головке не погладит. Да и рядовые поляки в очередной, не-премьерный раз на улицу выйдут своего премьера недобрым словом помянуть. Потому что при Моравецком полякам проблем создано столько, что бастовать только за один год и женщины, и фермеры, и таксисты, и правозащитники выходили. И вот это – правда!

А ловят премьера на фейках даже собственные, по польскому правительству, коллеги. «Мы обсуждаем с Латвией, и особенно с Литвой, не вводить ли 4-ю статью договора НАТО. Похоже, это становится все больше необходимым», – заявил Моравецкий. В понедельник. А в пятницу глава МИД Польши заявил: «Ситуация на границе не указывает на то, что мы должны использовать 4-ю статью договора НАТО». И, замечу, в отставку за критику премьера не ушел. Что переводится с дипломатического на человеческий, как: «Уважаемый пан Моравецкий, МИД Польши подтверждает, вы – фейкомет». Хотя все может поменяться, и сами-знаете-кто сделает об этом заявление.

А еще, на основании всего ранее сказанного, можно было бы предположить, что пан Моравецкий – сказошный… Ну, не может политик быть таким… Но, к сожалению, он – реальный. И вот в реальности, где такие моравецкие не только открыто врут, но и открыто вмешиваются в дела соседей, соседям, нам, приходится жить. Так что я искренне заявляю, что желаю нам, зритель, нам всем, даже простым полякам, хотя бы нормального вечера.

Это была рубрика АнтиМоравецкий… Это была рубрика Моравецкий-Фейк.

Подписывайтесь на нас в Telegram