Мерч от Лукашенко: майки с самыми громкими цитатами Президента скоро появятся в продаже

Источник материала: ОНТ

Футболки с самыми известными цитатами Александра Лукашенко пока – штучный товар, но скоро они поступят в широкую продажу, информирует «ПУЛ Первого».

Первой будущий мерч анонсировала пресс-секретарь Главы государства Наталья Эйсмонт. PR-акция удалась: пользователи озадачились: где приобрести такую же?





По официальной информации, «президентский мерч» в ближайшие пару недель появятся в продаже.

Дизайн футболки разработан участником редколлегии Telegram-канала «ПУЛ Первого».

Фото: ПУЛ Первого

Подписывайтесь на нас в Telegram