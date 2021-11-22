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Мерч от Лукашенко: майки с самыми громкими цитатами Президента скоро появятся в продаже

22.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мерч от Лукашенко: майки с самыми громкими цитатами Президента скоро появятся в продаже

Футболки с самыми известными цитатами Александра Лукашенко пока – штучный товар, но скоро они поступят в широкую продажу, информирует «ПУЛ Первого».

Первой будущий мерч анонсировала пресс-секретарь Главы государства Наталья Эйсмонт. PR-акция удалась: пользователи озадачились: где приобрести такую же?


По официальной информации, «президентский мерч» в ближайшие пару недель появятся в продаже.

Дизайн футболки разработан участником редколлегии Telegram-канала «ПУЛ Первого».

Фото: ПУЛ Первого

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Футболки с самыми известными цитатами Александра Лукашенко пока – штучный товар, но скоро они поступят в широкую продажу, информирует «ПУЛ Первого». Первой...
 
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