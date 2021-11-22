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Мерч от Лукашенко: майки с самыми громкими цитатами Президента скоро появятся в продаже
Источник материала: ОНТ
Футболки с самыми известными цитатами Александра Лукашенко пока – штучный товар, но скоро они поступят в широкую продажу,
Первой будущий мерч анонсировала пресс-секретарь Главы государства Наталья Эйсмонт. PR-акция удалась: пользователи озадачились: где приобрести такую же?
По официальной информации, «президентский мерч» в ближайшие пару недель появятся в продаже.
Дизайн футболки разработан участником редколлегии Telegram-канала «ПУЛ Первого».
Фото: ПУЛ Первого
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Футболки с самыми известными цитатами Александра Лукашенко пока – штучный товар, но скоро они поступят в широкую продажу, информирует «ПУЛ Первого». Первой...
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