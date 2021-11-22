Лукашенко о ситуации с беженцами: Эскалация никому не нужна. Ни Европейскому союзу, ни Беларуси

Источник материала: ОНТ

Надежда на решение вопроса с беженцами появилась после разговора Александра Лукашенко и Ангелы Меркель. Она на днях звонила белорусскому лидеру дважды. Здесь вспомним совет Владимира Путина «разговаривать с Минском напрямую» еще на прошлой неделе. И это правильный ход Берлина. Но последуют ли за ним дальнейшие шаги? Пока Евросоюз держит паузу. В то время как Минск свою часть договоренностей выполняет.





Чего ждут эти люди? Почему бросили свои насиженные гнезда и, будто птицы, перелетели в неведомые, далекие, холодные края? Наверное, им было мало синицы, они следовали за журавлем. Их судьба оказалась во власти сильных мира сего. Но силы решить все полюбовно не хватило. И пока одни предпочитают демонстрировать военную мощь, другие еще верят в силу слова.

Кто-то когда-то сказал: телефон позволяет нам не сидеть сложа руки. Почему Ангела Меркель тянула со звонком, понять несложно. Ведь пару недель назад она уже со всеми попрощалась. Мол, заниматься политикой больше не буду, а самый большой вызов за 16 лет на посту (немало при такой сменяемости власти в Европе) – наплыв мигрантов. Но не сейчас, а тогда – в 2015-м.

- Тогда вы сказали культовую фразу, облетевшую весь мир: «Мы справимся». Считаете ли вы, что мы справились? - Да, мы справились. - Вы считаете, что сейчас Германия лучше, чем в 2015 году, подготовлена к тому, чтобы справляться с такой ситуацией. Правильно? - Да, я так думаю.

За эти годы Германия приняла больше миллиона беженцев. И что такое для них еще несколько тысяч? Впрочем, впускать или не впускать бегущих от войны в Евросоюз, решала даже не Германия. Куда ей, когда есть… Польша!

Тогда еще никто не понимал. Запугивают что ли? Ведь только-только на горизонте забрезжил свет. Любопытно, что на последнем саммите ЕС как раз Ангелу Меркель назвали «машиной по поиску компромисса».

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы пришли к единому мнению, что эскалация никому не нужна: ни Европейскому союзу, ни Беларуси. И допустить эскалации, как бы кому-то ни хотелось, мы не можем. На границе с той стороны около 20 тысяч вооруженных людей. Мы не развернули ни одной роты, ни одного взвода».

Выходит, эскалация не нужна никому, кроме Польши? Спустя буквально полчаса после этого совещания Варшава рвала и метала – в прямом смысле. В тот же день польским стражам пообещали награды за хорошо выполненную работу. Неужели, применяя химоружие, они думали, что беженцы вымрут как сорняки?!

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я внес предложение по развязке ситуации. Не буду его конкретизировать. Мы договорились, что не будем с Меркель пока говорить об этом конкретно. Она попросила паузу, чтобы поговорить с ЕС. Хорошо».

Александр Лукашенко сдержит слово, чем разожжет воображение европейских демократов. Министр иностранных дел Эстонии (давненько они о себе не напоминали) решит, что Лукашенко потребовал признать его президентом и отменить санкции. Так и хочется спросить: ну вы серьезно? Впрочем, они там, в эстонском МИДе, похоже, серьезны как никогда, раз отправляют на польскую границу сто военных, чтобы помочь и впредь по надобности поливать беженцев из водометов. Так неужели Польша смогла убедить весь Евросоюз, что так и надо? Президент, кажется, и сам не ожидал, что и Берлину, и Брюсселю так затуманило глаза.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Польша якобы хотела, но ее не пускают. Какие проблемы? Какие проблемы могут быть у поляков, чтобы передать гуманитарную помощь? Это просто вранье для того, чтобы еще больше натравить Европейский союз против Беларуси».

И вот тут может случиться когнитивный диссонанс. Кто-нибудь в Евросоюзе вообще понимает, сколько эти люди на границе? 14 дней! За две недели без белорусской помощи они бы просто погибли. И пускать или не пускать в Евросоюз было бы уже некого.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси: «Я не видел ни одного польского пограничника, который хотя бы передал этому дитенку через "колючку" бутылку воды. Если ребенок обращается к нам, ни одного случая нет, чтобы мы отказали».

На этом фоне решение второго телефонного разговора Александра Лукашенко с Ангелой Меркель – вынести проблему на уровень Беларусь – Евросоюз (по сути минуя Польшу) – выглядит весьма полезным. Впрочем, глава Еврокомиссии не удержится и передаст через канцлера просьбу: предоставить гуманитарную помощь и убежище. Как будто между Минском и Брюсселем очень много часовых поясов, ведь все это к тому моменту уже сделано.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Проблема состоит в том, как я сказал Меркель, что, если мы не спасем этих людей, мы будем биты. И Беларусь, а тем более Европейский союз. Поэтому с этими людьми надо немедленно что-то решать».

Заявления Еврокомиссии туманны. То они говорят, что переговоры будут, но речь о репатриации. То вдруг: переговоров нет и быть не может. И как их понять?

Эрик Мамер, официальный представитель Еврокомиссии: «Речь не идет о переговорах с режимом Лукашенко. Мы объявили, что проведем технические переговоры с агентствами ООН, а также с белорусскими коллегами, чтобы облегчить репатриацию людей, находящихся на границе. Это основная тема переговоров, а также, конечно, продолжение попыток облегчить гуманитарную помощь».

Переговоры – странный предмет. Они вроде есть, а вроде и нет. Создается впечатление, что Евросоюз сам «зарежимил» Беларусь и теперь не очень понимает, что с этим делать.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси: «В ходе первого разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель механизм, который предложил президент Беларуси, был следующим. Европейский союз создает гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев, которые находятся в лагере. Мы берем на себя обязательство содействовать (насколько это возможно и при их желании) остальным пяти тысячам вернуться на Родину. И Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию. Мы выполняем свои обещания. При том, что со стороны Евросоюза пока не выполнено ни одного обязательства».

И как же это все злит польских защитников всея Европы! Их премьер Моравецкий теперь открыто критикует канцлера Германии: ее миграционная политика провальна, и Меркель – цитата – «поставила под угрозу суверенитет многих европейских государств». А президент Дуда заявил, что Польша не будет выполнять ничего, что согласовано «за нашими спинами». Обидно, конечно. Впрочем, фигуры эти несопоставимы настолько, насколько в своих баснях описывал Крылов.

Но караван мигрантов идет. Пока Польша встала в позу, в Евросоюз ежедневно прибывают сотни, а то и тысячи. Так отчего же Греция не выставляет живой щит из пограничников? Почему Италия не подгоняет водометы? На этом фоне едва ли не комичным выглядит то, что на севере Франции одна из торговых сетей убрала из продажи лодки, чтобы беженцы не пересекали на них Ла-Манш. За один только день из Франции в Великобританию переправились 1 185 человек. Так что, похоже, польские стражи просто ошиблись дверью.

Юрий Амбразевич, постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве: «Позицию чиновников Еврокомиссии в Брюсселе, когда они, с одной стороны, призывают соблюдать международные обязательства в сфере работы с беженцами, а с другой стороны, демонстрируют свое единство с очевидными нарушениями в действиях Польши, Литвы, Латвии, как минимум можно назвать двуличной».

Официальную позицию Минска теперь знают в Женеве и Нью-Йорке. Всю неделю белорусский МИД трубит во все трубы. Стараясь сказать «скрывать нам нечего», министр иностранных дел даже дал интервью журналисту, перепутавшему на границе камень с бомбой. Впрочем, сама же польская сторона быстро остудила этот пыл. И из глаз Мэтью Чэнса выкатилась скупая мужская слеза.

– Евросоюз говорит: Беларусь создала этот кризис. Как вы ответите на это обвинение? Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «Это ложь, абсолютная ложь. Беларусь показала темную сторону европейской демократии».

Вот и Александр Лукашенко решит дать западным СМИ секонд ченс. Интервью ВВС не станет новостью, ведь обо всем этом Президента уже спрашивали. Но будет кое-что, что способно объяснить, почему им так сложно идти на контакт – и не только по миграционному вопросу.

Беларусь бы вообще предпочла, чтобы к ней не заявлялись без приглашения: ни западные учителя, ни восточные беженцы. Незваный гость хуже татарина. Мой дом – моя крепость. Но так уж вышло, что именно Беларусь стала приютом для тысяч бегущих по лезвию собственной жизни. И для этих людей большой вопрос, что страшнее: испытание холодом и голодом или испытание равнодушием. Не зря ведь говорят: нет звука громче, чем молчание телефона.

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