Источник материала: Myfin



​В Беларуси дешевеет хостинг. Ещё никогда цены на него не были такими низкими

Специалисты HostFly.by подготовили анализ роста цен на хостинг в Беларуси за прошедшее десятилетие.



Период с 2010-го по 2013-ый годы характеризовался ростом цен на услуги провайдеров в Беларуси. Стоимость тарифов колебалась от 23 до 63 долларов. Это было обусловлено увеличением количества интернет-проектов и развитием сферы электронных услуг в стране в целом. Бурный спрос на услуги хостер-провайдеров позволил последним со временем улучшить свою техническую базу и снизить цены на предоставляемые услуги.

Цены на хостинг значительно снизились в 2015 году. В этом году самый дешевый тариф стоил приблизительно 4-5 долларов в национальной валюте. Хотя при этом ещё оставались актуальными и пользовались спросом предложения стоимостью более 20-ти и даже 30-ти долларов.

В период с 2016 года по 2019-ый цены на хостинг в Беларуси оставались стабильными. Незначительное колебание цен было связано с девальвацией белорусского рубля. Но в иностранной валюте цены существенно не менялись.

В 2020 году цена на хостинг достигла своего исторического минимума — около 2 долларов в месяц — и до сих пор держится на этом уровне. При этом улучшилось качество предоставляемых услуг от хостинг-провайдеров. Появились безлимитные тарифы, возросла степень защиты и скорость передачи данных.

Как считают аналитики, цены на тарифы у хостинг-провайдеров Беларуси будут и далее снижаться. Это обусловлено как техническим прогрессом, так и возросшей конкуренцией в данной сфере.

Как отметил руководитель хостинг-провайдера HostFly.by Александр Хмыль: «В настоящее время на рынке хостинг-услуг Беларуси происходят значительные изменения. Тарифы становятся более доступными, а провайдеры переходят на безлимитные тарифные предложения. Ранее подобное наблюдалось в сегменте мобильного доступа в Интернет, тогда операторы мобильной связи тоже переходили на безлимитные тарифные планы и снижали стоимость доступа для пользователей».

*партнерский материал, ООО «Суппорт чейн», УНП: 190625072