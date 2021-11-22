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Прогноз по валютам: закончился ли период дешевого доллара?
Источник материала: Myfin
– Если говорить о тенденциях прошедшей недели на внешних валютных рынках, то стоит отметить рост доллара и снижение российского рубля. Пара евро/доллар снизилась за неделю с 1,1440 до 1,1220, или на 1% ровно.
Российский рубль
подешевел к обеим иностранным валютам.
Доллар вырос в России
с 71,9 до 72,8 российского
рубля, или на
1,4%. Евро подорожал
скромнее –
с 82,2 до 82,5
А к белорусскому рублю подорожали все три иностранные валюты. Доллар за неделю вырос на 1,39%, евро – на 0,33%. Российский рубль подорожал совсем незначительно – на 0,01%.
При этом валютная
корзина,
после недели снижения на
позапрошлой пятидневке, выросла на
минувшей неделе к
Тенденция по укреплению доллара в мире может продолжиться и на начавшейся неделе.
И в этом случае
а
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На белорусском валютном рынке на ушедшей неделе все три основные иностранные валюты пошли в рост, правда, разными темпами, и в итоге валютная корзина тоже...
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