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Контент еще одного интернет-ресурса признан экстремистским
Источник материала: БелТА
22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контент интернет-ресурса "Борисовские новости" признан экстремистским, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру.
"По заявлению прокуратуры Борисовского района информационная продукция интернет-ресурса "Борисовские новости" признана экстремистскими материалами", - говорится в сообщении надзорного ведомства.-0-
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По заявлению прокуратуры Борисовского района информационная продукция интернет-ресурса "Борисовские новости" признана экстремистскими материалами.
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