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Поражением от «Сибири» минское «Динамо» завершило домашнюю серию в чемпионате КХЛ

22.11.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Поражением от «Сибири» минское «Динамо» завершило домашнюю серию в чемпионате КХЛ

Поражением от «Сибири» минское «Динамо» завершило домашнюю серию в чемпионате КХЛ.

В игре с новосибирской командой «Динамо» было близко к успеху: до конца третьего периода «зубры» благодаря шайбе Дмитрий Буйницкого вели в счете 1:0. До финальной сирены оставалось чуть больше минуты и соперникам хватило времени, чтобы сравнять счет. Все решилось в серии послематчевых буллитов, где удача оказалась на стороне «Сибири». Итоговый счет 2:1. После домашних поражений «Динамо» опустилось на 8-е место в западной конференции, впереди у команды два матча на выезде.

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Поражением от «Сибири» минское «Динамо» завершило домашнюю серию в чемпионате КХЛ. В игре с новосибирской командой «Динамо» было близко к успеху: до конца...
 
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