Источник материала: ОНТ

Поражением от «Сибири» минское «Динамо» завершило домашнюю серию в чемпионате КХЛ.

В игре с новосибирской командой «Динамо» было близко к успеху: до конца третьего периода «зубры» благодаря шайбе Дмитрий Буйницкого вели в счете 1:0. До финальной сирены оставалось чуть больше минуты и соперникам хватило времени, чтобы сравнять счет. Все решилось в серии послематчевых буллитов, где удача оказалась на стороне «Сибири». Итоговый счет 2:1. После домашних поражений «Динамо» опустилось на 8-е место в западной конференции, впереди у команды два матча на выезде.

Подписывайтесь на нас в Telegram