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Готовится второй рейс по возвращению беженцев на родину

22.11.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Готовится второй рейс по возвращению беженцев на родину

Ситуацию с беженцам на границе с Польшей обсуждают сегодня во Дворце Независимости. С докладом у Главы государства – губернатор Гродненской области Владимир Караник и помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев.  Уже готовится второй рейс, который доставит беженцев из Беларуси на родину, сообщил Александр Лукашенко, передает БЕЛТА. 

Президент подчеркнул, что оказавшиеся в нашей стране беженцы стремятся в ЕС. 

ФОТО: president.gov.by

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Ситуацию с беженцам на границе с Польшей обсуждают сегодня во Дворце Независимости. С докладом у Главы государства – губернатор Гродненской области Владимир...
 
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