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Готовится второй рейс по возвращению беженцев на родину
Источник материала: ОНТ
Ситуацию с беженцам на границе с Польшей обсуждают сегодня во Дворце Независимости. С докладом у Главы государства – губернатор Гродненской области Владимир Караник и помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев. Уже готовится второй рейс, который доставит беженцев из Беларуси на родину, сообщил Александр Лукашенко,
Президент подчеркнул, что оказавшиеся в нашей стране беженцы стремятся в ЕС.
ФОТО:
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Ситуацию с беженцам на границе с Польшей обсуждают сегодня во Дворце Независимости. С докладом у Главы государства – губернатор Гродненской области Владимир...
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