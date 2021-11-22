Готовится второй рейс по возвращению беженцев на родину

Источник материала: ОНТ

Ситуацию с беженцам на границе с Польшей обсуждают сегодня во Дворце Независимости. С докладом у Главы государства – губернатор Гродненской области Владимир Караник и помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев. Уже готовится второй рейс, который доставит беженцев из Беларуси на родину, сообщил Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что оказавшиеся в нашей стране беженцы стремятся в ЕС.

ФОТО: president.gov.by

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