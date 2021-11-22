﻿ Елисейские поля озарились праздничной иллюминацией. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Елисейские поля озарились праздничной иллюминацией

22.11.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Елисейские поля озарились праздничной иллюминацией

Приближаются любимые рождественские праздники. Миллионами огней засверкал Париж. На Елисейских полях зажгли праздничную иллюминацию.

Гирляндами с красной подсветкой покрыты около 400 деревьев по обе стороны от Триумфальной арки. В прошлом году из-за пандемии рождественскую иллюминацию зажигали без публики. В этот раз сотни парижан и туристов собрались полюбоваться яркой атмосферой. Ощущение праздника создал и концерт сразу после церемонии зажжения огней. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приближаются любимые рождественские праздники. Миллионами огней засверкал Париж. На Елисейских полях зажгли праздничную иллюминацию. Гирляндами с красной...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Могилеве внедорожник врезался в световую опору, водитель погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by