Елисейские поля озарились праздничной иллюминацией

Источник материала: ОНТ

Приближаются любимые рождественские праздники. Миллионами огней засверкал Париж. На Елисейских полях зажгли праздничную иллюминацию.

Гирляндами с красной подсветкой покрыты около 400 деревьев по обе стороны от Триумфальной арки. В прошлом году из-за пандемии рождественскую иллюминацию зажигали без публики. В этот раз сотни парижан и туристов собрались полюбоваться яркой атмосферой. Ощущение праздника создал и концерт сразу после церемонии зажжения огней.

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