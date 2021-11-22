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Елисейские поля озарились праздничной иллюминацией
Источник материала: ОНТ
Приближаются любимые рождественские праздники. Миллионами огней засверкал Париж. На Елисейских полях зажгли праздничную иллюминацию.
Гирляндами с красной подсветкой покрыты около 400 деревьев по обе стороны от Триумфальной арки. В прошлом году из-за пандемии рождественскую иллюминацию зажигали без публики. В этот раз сотни парижан и туристов собрались полюбоваться яркой атмосферой. Ощущение праздника создал и концерт сразу после церемонии зажжения огней.
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Приближаются любимые рождественские праздники. Миллионами огней засверкал Париж. На Елисейских полях зажгли праздничную иллюминацию. Гирляндами с красной...
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