Источник материала: ОНТ

Белорус Алексей Протас провел очередной матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

На этот раз «Вашингтон Кэпиталз» на выезде встречался с «Сиэтлом» и уступил 2:5. Несмотря на поражение, для белоруса в этой встрече зафиксирован новый личный рекорд игрового времени: в третьем звене Протас провел 17 минут и 48 секунд, выиграл 27% вбрасываний и завершил встречу с нулевым показателем полезности. Следующим соперником «Кэпиталз» будет «Монреаль», команды сыграют в ночь на 24 ноября.

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