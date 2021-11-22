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Белорус Алексей Протас провел очередной матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги

22.11.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорус Алексей Протас провел очередной матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги

Белорус Алексей Протас провел очередной матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

На этот раз «Вашингтон Кэпиталз» на выезде встречался с «Сиэтлом» и уступил 2:5. Несмотря на поражение, для белоруса в этой встрече зафиксирован новый личный рекорд игрового времени: в третьем звене Протас провел 17 минут и 48 секунд, выиграл 27% вбрасываний и завершил встречу с нулевым показателем полезности. Следующим соперником «Кэпиталз» будет «Монреаль», команды сыграют в ночь на 24 ноября.

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Белорус Алексей Протас провел очередной матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. На этот раз «Вашингтон Кэпиталз» на выезде встречался с...
 
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