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В Мозыре из-за аварии без тепла и воды были 38 многоквартирных жилых домов и котельная

22.11.2021 12:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре из-за аварии без тепла и воды были 38 многоквартирных жилых домов и котельная. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"21 ноября в 21.00 спасателям поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 200 мм в Мозыре Гомельской области по ул.8 Марта, 26. Без водоснабжения оставались 38 многоквартирных жилых домов и 1 котельная. В результате остановки котельной без отопления оставались жители вышеуказанных домов", - рассказали в пресс-службе.

Сегодня в 1.30 тепло- и водоснабжение потребителей восстановлено.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 ноября в 21.00 спасателям поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 200 мм в Мозыре Гомельской области по ул.8 Марта, 26.
 
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