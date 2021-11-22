Женщина погибла при пожаре в Быховском районе

Источник материала: БелТА

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Быховском районе при пожаре погибла пожилая женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"21 ноября в 11.59 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул.Юбилейной в агрогородке Дуброва. На пожаре обнаружена погибшая хозяйка 1945 года рождения, пенсионерка", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели устанавливаются.

Как добавили в МЧС, всего в Беларуси за сутки при пожарах погибли 8 человек.-0-