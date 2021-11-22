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Нацсовет предложил установить с 1 января 2022 года МЗП в размере 457 рублей
Источник материала: Myfin
В ведомстве отметили, что с 15 ноября 2021 года вступил в силу Закон Республики Беларусь от 7 мая 2021 года № 98-З «Об изменении законов по вопросам социальных нормативов и минимальной заработной платы».
Согласно нормам Закона размер месячной
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Национальный совет по трудовым и социальным вопросам предлагает установить с 1 января 2022 года месячную минимальную зарплату в размере 457 рублей. Об этом сообщили в...
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