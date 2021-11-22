Курсы валют на 22 ноября: курс доллара 2.4894, курс евро 2.8087, российский рубль 3.3859

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились ростом на 0.0042 рубля до 2.4894,
что составило 0.17%.
Всего за месяц доллар укрепился на 0.0595 рублей.
Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к
рублю на 0.0049 (0.17%), на 22 ноября 2021 курс составил 2.8087. По итогам месяца
евро уменьшился на 0.0181 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ослаблением на 0.026 рублей (0.76%). За месяц средневзвешенный курс
рубля уменьшился всего на 0.045 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
71 324 900
22 930 500
24 150 900
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.43 – 2.492 рублей, курс продажи доллара 2.495 – 2.54.
Евро можно было продать в диапазоне 2.7 – 2.81 рублей, купить – 2.814 – 2.86.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=73.5 (стоимость 1 доллара равна 73.5 российских рубля),