﻿ Курсы валют на 22 ноября: курс доллара 2.4894, курс евро 2.8087, российский рубль 3.3859. 21.by
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Курсы валют на 22 ноября: курс доллара 2.4894, курс евро 2.8087, российский рубль 3.3859

22.11.2021 13:33 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Курсы валют на 22 ноября: курс доллара 2.4894, курс евро 2.8087, российский рубль 3.3859Курсы валют на 22 ноября: курс доллара – 2.4894, курс евро – 2.8087, российский рубль – 3.3859" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2021/11/1637577182467018.jpg">
фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0042 рубля до 2.4894, что составило 0.17%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0595 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0049 (0.17%), на 22 ноября 2021 курс составил 2.8087. По итогам месяца евро уменьшился на 0.0181 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.026 рублей (0.76%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.045 рублей.

Объём торгов в BYN
Доллар Евро Российский рубль
71 324 900 22 930 500 24 150 900

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.43 – 2.492 рублей, курс продажи доллара 2.495 – 2.54. Евро можно было продать в диапазоне 2.7 – 2.81 рублей, купить – 2.814 – 2.86.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=73.5 (стоимость 1 доллара равна 73.5 российских рубля),
  • EUR/USD=1.13 (1 евро стоит 1.13 доллар),
  • EUR/RUB=83.5003 (83.5003 рубля составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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22 ноября 2021 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.4894, курс евро 2.8087, курс российского рубля (100 RUB)...
 
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